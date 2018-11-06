Косачев: США признали, что вмешательства в выборы не было

Провокаторы от политики в США потерпели фиаско, о чем свидетельствует совместное официальное заявление ФБР, Минюста, Департамента внутренней безопасности и офиса Директора национальной разведки, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В сухом остатке - гора родила мышь", - написал он в Facebook и привел в подтврждение выдержку из документа: "Никаких попыток повлиять на нашу избирательную систему, которые бы препятствовали голосованию, искажали бы подсчет голосов либо создавали проблемы для такого подсчета, на настоящий момент не выявлено".

"Ну и, разумеется, вслед за этим - очередной поток сознания про то, что враг не сдается, а русские, китайцы и иранцы не спят, а только и видят, как бы все-таки нагадить. Поэтому - бдительность и еще раз бдительность, дорогие американцы, стучите при первой возможности!, - призывают ФБР и иже с ним", - продолжил сенатор.

По его мнению, это признание означает "тотальное фиаско американских провокаторов от политики, затеявших эту долгоиграющую возню про "вмешательство России в выборы" два года назад, дабы оправдать провал "системы" в лице Хиллари Клинтон и дискредитировать "несистемщика" Трампа".

Впрочем, провал Вашингтона, полагает сенатор, не в том, что поиски черной кошки в темной комнате, где ее к тому же никогда не было, обернулись неудачей. "Настоящий провал Америки - в потере совести и утрате чувства собственного достоинства, а не в том или ином исходе выборов, что в демократических обстоятельствах время от времени приводит к непредсказанному результату", - написал он.

Косачев надеется, что после промежуточных выборов, которые пройдут в этот вторник, "может - станет полегче". "Во всяком случае - с точки зрения провокаций и фейк-кампаний по оболваниванию широких слоев общественности по всему миру", - заключил он.