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06.11.2018 10:31
Рубрика: Власть

Косачев: США признали, что вмешательства в выборы не было

Текст: Галина Мисливская
Провокаторы от политики в США потерпели фиаско, о чем свидетельствует совместное официальное заявление ФБР, Минюста, Департамента внутренней безопасности и офиса Директора национальной разведки, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

"В сухом остатке - гора родила мышь", - написал он в Facebook и привел в подтврждение выдержку из документа: "Никаких попыток повлиять на нашу избирательную систему, которые бы препятствовали голосованию, искажали бы подсчет голосов либо создавали проблемы для такого подсчета, на настоящий момент не выявлено".

Фото: EPA-EFE/ BOBBY J SIENS / US NAVY
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"Ну и, разумеется, вслед за этим - очередной поток сознания про то, что враг не сдается, а русские, китайцы и иранцы не спят, а только и видят, как бы все-таки нагадить. Поэтому - бдительность и еще раз бдительность, дорогие американцы, стучите при первой возможности!, - призывают ФБР и иже с ним", - продолжил сенатор.

По его мнению, это признание означает "тотальное фиаско американских провокаторов от политики, затеявших эту долгоиграющую возню про "вмешательство России в выборы" два года назад, дабы оправдать провал "системы" в лице Хиллари Клинтон и дискредитировать "несистемщика" Трампа".

Впрочем, провал Вашингтона, полагает сенатор, не в том, что поиски черной кошки в темной комнате, где ее к тому же никогда не было, обернулись неудачей. "Настоящий провал Америки - в потере совести и утрате чувства собственного достоинства, а не в том или ином исходе выборов, что в демократических обстоятельствах время от времени приводит к непредсказанному результату", - написал он.

Косачев надеется, что после промежуточных выборов, которые пройдут в этот вторник, "может - станет полегче". "Во всяком случае - с точки зрения провокаций и фейк-кампаний по оболваниванию широких слоев общественности по всему миру", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США
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