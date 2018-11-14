Песков рассказал о разговоре Путина с лидером Косово

Президент России Владимир Путин пообщался с лидером самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи в Париже. Беседа была краткой, на полях торжественных мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Путин обратил внимание на необходимость консенсуса с Сербией.

Сам Тачи ранее рассказал о встрече, где, по его словам, речь шла о возможном мирном соглашении между Белградом и Приштиной. "В этом вопросе позиция президента Путина была четкой: "Если вы достигните мирного соглашения, Россия его поддержит", - написал он в Twitter.

"Это, собственно, была не встреча в нашем понимании, это было общение в кулуарах", - объяснил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В кулуарах Путин общался с достаточно большим количеством участников мероприятий, которые состоялись в Париже в рамках 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. Действительно, упомянутый вами Тачи был одним из них, они, действительно, пожали руки, сфотографировались", - сообщил представитель Кремля.

"Естественно, Путин обратил внимание на необходимость, в первую очередь, нахождения консенсуса с Сербией, это главное. И, конечно, он сказал, что та договоренность, которая будет обеспечена самими сторонами, будет поддержана нами. Собственно, по-другому быть не может", - обозначил Песков.