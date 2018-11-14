Количество российских туристов, посетивших Таиланд, в прошлом году выросло на четверть, они вложили в экономику страны 2,2 млрд долларов. Об этом шла речь на встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Королевства Таиланд Праютом Чан-Очой.

"По нашим данным - мне только что коллеги подсказали - два миллиарда долларов примерно наши туристы оставили в Таиланде за текущий год, больше двух миллиардов - 2,2", - отметил Владимир Путин в начале встречи.

"Наш товарооборот в прошлом году увеличился примерно на 50 процентов, и количество русских туристов, посетивших Таиланд, увеличилось на 26 процентов", - сказал, в свою очередь, премьер Таиланда.

Оба политика отметили, что двусторонние отношения Москвы и Бангкока развиваются в позитивном ключе, причем не только экономические. В частности, премьер Таиланда отметил сотрудничество в сфере безопасности между министерствами обороны и советами безопасности.

Путин назвал Таиланд надежным партнером России и особо подчеркнул давний характер отношений стран. Дипломатические отношения между странами были установлены 120 лет назад в ходе визита Рамы V в тогдашнюю столицу царской России - Петербург.