Путин заявил, что его следующая встреча с Абэ состоится на саммите G20

Следующая встреча Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится уже через несколько дней, в рамках саммита G20. Напомним, мероприятие пройдет 30 ноября - 1 декабря в Аргентине.

Сегодня Путин и Абэ проводят беседу в Сингапуре. "Рад возможности обсудить с вами все направления нашего взаимодействия, в том числе и те, которые вы сами посчитали приоритетными", - отметил в начале встречи российский лидер.

В ходе беседы Владимир Путин поздравил своего коллегу с переизбранием на пост председателя Либерально-демократической партии. "Это дает надежду на продолжение нашего диалога так, как он сложился за последние годы", - сказал президент России.

Ранее Владимир Путин принял участие в пленарном заседании саммита Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На повестке дня саммита были вопросы углубления взаимодействия в торговой, инвестиционной, гуманитарной сферах, развитие контактов АСЕАН с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества, актуальные международные и региональные проблемы.