Путин заявил о важности поддержки материнства

Новости

Для жителей Камчатки снизят транспортный налог 15:14
Умер актер из "Марша Турецкого" и "Дальнобойщиков" Сергей Юртайкин 15:11
Французская актриса завещала своей деревне 4 миллиона евро 15:11
В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали семь человек 15:08
Суд приговорил организатора беспорядков на Хованском кладбище к 11 годам 15:05
В Карском море затонули 400 тонн металлолома 15:04
Беларусь и Иркутская область договорились о сотрудничестве 15:00
Путин заявил, что его следующая встреча с Абэ состоится на саммите G20 14:55
В Махачкале мать награжденного в 2000 году солдата получила его орден 14:50
В Антарктиде обнаружили следы исчезнувшего континента 14:50
Русский драматический театр из Луганска выступит в Йошкар-Оле 14:48
СК: Водитель, сбивший пешеходов в Екатеринбурге, действовал умышленно 14:39
Минпромторг: Обязательная маркировка товаров не скажется на их цене 14:31
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку 14:30
Из-за аварии на Кубани без воды остались 400 тысяч человек 14:30
В Израиле найдены древние рисунки кораблей и странных существ 14:30
Видео: В Москве трассу завалило асфальтом после ДТП 14:19
Песков рассказал о разговоре Путина с лидером Косово 14:19
В НАО экс-сотрудник ГИБДД осужден за должностные преступления 14:17
Росгвардия назвала максимальный размер зарплаты контрактников 14:12
Видео: "КамАЗ" рассказал о первом российском премиум-грузовике 14:10
Россия создаст оружейный суперкомпьютер 14:09
В Сочи река размыла автомобильный мост 14:00
Крымская "Массандра" почти вдвое увеличила продажи за рубеж 13:58
На Алтае проверят видеоролик о нападении полицейских на инвалида 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
14.11.2018 13:53
Рубрика: Власть

Путин заявил о важности поддержки материнства

Текст: Кира Латухина
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подчеркнул приоритетность проектов по сохранению в обществе духовных и нравственных ценностей, поддержке семьи, материнства и детства. Об этом говорится в его приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям форума всероссийской программы "Святость материнства" в Минске. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Фото: depositphotos.com
Минтруд предложил изменить правила использования маткапитала

На форум пригласили участников из России, Беларуси и Сербии.

Владимир Путин оценил большую и очень нужную работу, которую проводит программа "Святость материнства". Реализуются масштабные, востребованные проекты по сохранению духовных, нравственных ценностей, поддержке семьи, материнства и детства, воспитанию подрастающего поколения.

"В нашей стране этим вопросам уделяется приоритетное внимание государства, и отрадно, что в столь серьезную деятельность вовлечены такие авторитетные организации, как "Святость материнства", - отметил президент.

Глава государства уверен, что форум пройдет успешно, позволит обменяться опытом и интересными идеями, даст старт новым инициативам.

Власть Работа власти Президент Форум святость материнства
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин заявил о важности поддержки материнства
Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за Сектора Газа
Росгвардия назвала максимальный размер зарплаты контрактников
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Нефть Brent вернулась выше 65 долларов после обвала накануне