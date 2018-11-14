Путин заявил о важности поддержки материнства

Президент России Владимир Путин подчеркнул приоритетность проектов по сохранению в обществе духовных и нравственных ценностей, поддержке семьи, материнства и детства. Об этом говорится в его приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям форума всероссийской программы "Святость материнства" в Минске. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

На форум пригласили участников из России, Беларуси и Сербии.

Владимир Путин оценил большую и очень нужную работу, которую проводит программа "Святость материнства". Реализуются масштабные, востребованные проекты по сохранению духовных, нравственных ценностей, поддержке семьи, материнства и детства, воспитанию подрастающего поколения.

"В нашей стране этим вопросам уделяется приоритетное внимание государства, и отрадно, что в столь серьезную деятельность вовлечены такие авторитетные организации, как "Святость материнства", - отметил президент.

Глава государства уверен, что форум пройдет успешно, позволит обменяться опытом и интересными идеями, даст старт новым инициативам.