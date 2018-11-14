Движение по трассе "Москва - Петербург" запустят в сентябре 2019 года

Госкомпания "Автодор" пообещала полностью запустить движение по трассе М11 в сентябре 2019 года. Строителям осталось закончить работы на подъезде к Санкт-Петербургу, на 7-м и 8-м участках, на обходе к городам Чудово и Тосно.

На этом отрезке строящейся дороги недавно было найдено древнее поселение. Дорожные работы пришлось остановить и уступить место археологам.

На этой неделе они дали разрешение на продолжение строительства, но начался уже зимний сезон. Из-за этого придется перенести сроки сдачи "выезда" из Санкт-Петербурга протяженностью 139 километров с весны на осень 2019 года. Об этом журналистам рассказал глава "Автодора" Сергей Кельбах в кулуарах конференции ITSONROAD в Сколково.

В "Автодоре" говорят и о переносе сроков окончания работ на 4-м участке ЦКАД в Московской области на декабрь 2020 года. Ранее сообщалось, что ЦКАД будет запущен в конце 2019 года.

Четвертый отрезок ЦКАД прокладывают на юго-востоке Московской области, от пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" (нулевой километр автодороги А-113 ЦКАД) до пересечения с автомагистралью М-4 "Дон", через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, Электросталь.