МКАД расширят в "пробочных" местах

На ряде участков МКАД будет расширен за счет новой разметки. Об этих планах объявил заместитель начальника ситуационного центра ЦОДД Андрей Мухортиков.

Пилотный проект предполагает, что на ряде участков с особо плотным движением сузят пять действующих полос и добавят шестую. Так уже сделали на небольшом южном сегменте МКАД между Бутово и Ясенево. Расширить дорогу стало возможно за счет огромной трехметровой обочины и избыточной ширины правых полос.

Ярче всего эффект шестой полосы заметен в районе съезда на Дорожную улицу. Там машины с двух рядов спокойно уходят на развязку в центр, не тормозя остальной поток. Помогают и небольшие участки выделенки, которые помогают выехать на МКАД из Бутово и других южных районов.

Структурные подразделения ЦОДД прорабатывают возможность добавить шестую полосу и в других местах. Например, на участке от Каширского шоссе до Липецкой улицы, от улицы Маршала Катукова до Волоколамки, а также между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.