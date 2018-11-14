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14.11.2018 19:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

МКАД расширят в "пробочных" местах

Текст: Сергей Бабкин

На ряде участков МКАД будет расширен за счет новой разметки. Об этих планах объявил заместитель начальника ситуационного центра ЦОДД Андрей Мухортиков.

Пилотный проект предполагает, что на ряде участков с особо плотным движением сузят пять действующих полос и добавят шестую. Так уже сделали на небольшом южном сегменте МКАД между Бутово и Ясенево. Расширить дорогу стало возможно за счет огромной трехметровой обочины и избыточной ширины правых полос.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Ярче всего эффект шестой полосы заметен в районе съезда на Дорожную улицу. Там машины с двух рядов спокойно уходят на развязку в центр, не тормозя остальной поток. Помогают и небольшие участки выделенки, которые помогают выехать на МКАД из Бутово и других южных районов.

Структурные подразделения ЦОДД прорабатывают возможность добавить шестую полосу и в других местах. Например, на участке от Каширского шоссе до Липецкой улицы, от улицы Маршала Катукова до Волоколамки, а также между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.

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