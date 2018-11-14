Владимир Овчинников - художник из Боровска. Известен тем, что расписывает фасады домов на историческую тему. Его стенопись стала одной из достопримечательностей Боровска, где есть древний Пафнутьев монастырь, и где учителем работал Константин Циолковский.

Правда, с некоторых пор все картины Овчинникова на тему политических репрессий старательно вымарываются городскими властями. Но художник уверен: эта тема - одна из важнейших для Боровска. В городе и районе было более 2000 жертв репрессий.

Именно Овчинников был инициатором установки в Боровске валуна с Соловецких островов в память о погибших.

- Чтобы камень появился на этом месте в 2017 году, пришлось 13 лет добиваться решения вопроса, - говорит он.

Овчинников не понимает, почему до сих пор тут не указаны имена жертв репрессий. Хотя изначально об этом шла речь. И почему старательно вымарываются именно рисунки, связанные с репрессиями, - непонятно тоже.

В октябре журналисты "Родины" побывали в Боровске, где волонтеры проводили субботник и пытались привлечь внимание к сносу старинных домов в историческом центре города. Тогда же Владимир Овчинников, рассказывая о своих рисунках, обратил внимание на репрессии местных властей в отношении его картин о репрессиях политических.

Так, закрашены фрагменты в галерее на улице Фридриха Энгельса. На доме номер 1 по улице Коммунистической Овчинников в июле нарисовал картину "Вернуть из небытия", которая тоже была закрашена через неделю.

К приезду корреспондентов "Родины" на этом же месте появился новый рисунок - "1937. Помнить". Овчинников использовал для него шрифт с обложки "Родины" (номер за июнь 2017-го). Он почти полностью был посвящен урокам большого террора, развернутого более 80 лет. Очевидно, те уроки еще не всеми усвоены, ведь рисунок закрасили к вечеру того же дня.

Недавно Овчинников расписал тыльную сторону мемориала воинам Великой Отечественной - он находится рядом с Соловецким камнем. Здесь были изображены пустые формы для фотографий и строчка из стихотворения Анны Ахматовой - "Хотелось бы всех поименно назвать".

Тут же - стихотворение Евгения Евтушенко:

Кто вы, составители билетов,

Если, пряча столькое в тени,

О деяньях просите ответов,

А о злодеяниях - ни-ни?

И еще - цитата премьер-министра Дмитрия Медведева: "Память о национальных трагедиях так же священна, как память о победах".

Рисунок на мемориале - это уже крайняя черта. Овчинников делал это, осознавая, что его вполне могут привлечь к ответственности за вандализм. Тем не менее, пошел на это...

- Пришли двое - участковый и заместитель главы администрации по социалке. "Повязали". В полиции давал объяснения, зачем сделал этот рисунок: "Как гражданин, возмущен обманом администрации, которая заверяла, что весной 2018 года будет создан полноценный мемориал". Полиция отпустила - после того как расписался в протоколе, - рассказал Овчинников корреспонденту "Родины".

Рисунки на мемориале были закрашены.

Но Овчинников продолжает бороться за то, чтобы в городе знали "всех поименно" и пытается привлечь внимание к проблеме: тема репрессий по-прежнему пугает власти.

В декабре в Боровске должны открыть мемориальную доску Александру Солженицыну, который посещал местную библиотеку. Овчинников приглашал на церемонию Наталию Солженицыну, но она занята в Москве, где в день столетия со дня рождения писателя - 11 декабря - ему будет открыт памятник.

Сама Наталия Дмитриевна в разговоре с корреспондентом "Родины" поблагодарила Владимира Овчинникова и всех жителей Боровска, которые помнят о Солженицыне. И не исключила, что посетит город позже.

Тем временем художник направил письмо Дмитрию Медведеву, в котором указывает на то, что, несмотря на обещания областных властей, в Боровске так и не появился мемориал с портретами, именами и фамилиями репрессированных.

Кроме того, пишет Овчинников, до сих пор не исполнено требование статей 8 и 18 "Закона о реабилитации…" - в местной печати не опубликованы сведения о реабилитированных. Таким образом, многие положения правительственной "Концепции по увековечению памяти жертв политических репрессий", которая подписана Медведевым в августе 2015-го, местными властями игнорируются.

При этом Овчинников отмечает, что подобное положение дел не только в Боровском районе, а по всей России. И рассчитывает, что его все-таки услышат.

А видеть картины о репрессиях здесь по-прежнему не хотят.

"Родина" написала обращение главе администрации города Боровска Михаилу Климову через форму на официальном сайте с просьбой объяснить, почему закрашиваются все картины, посвященные жертвам репрессий, выполненные Владимиром Овчинниковым. Так же мы хотим выяснить, почему мемориал жертвам политических репрессий установлен не в том виде, о котором говорилось изначально.