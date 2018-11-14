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Рубрика: Дороги

В Москве на выделенки пустят коммунальную технику и двухэтажные автобусы

Текст: Светлана Батова
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

На выделенные полосы в Москве смогут заезжать двухэтажные экскурсионные автобусы и коммунальная техника. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Напомним, сейчас полосами могут пользоваться маршрутные автобусы и троллейбусы, школьные автобусы, такси, экстренные службы с включенными маяками. В прошлом году Москва и несколько других регионов получили право самостоятельно решать, кто имеет право заезжать на выделенки. Столица воспользовалась этим правом и разработала свои дополнения. Летом был опубликован проект документа, в нем помимо экскурсионных двухэтажных автобусов и коммунальной техники также предлагалось пустить на выделенки и автобусы, используемые для перевозки маломобильных пассажиров. Тем не менее, к окончательному варианту они из постановления исчезли.

Фото: Depositphotos.com
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Документ вступает в силу 21 декабря этого года.

Коммунальная техника и раньше также заезжала на полосы с включенными маячками, поскольку их также надо убирать, как и остальную дорогу, тем не менее, как отмечали эксперты, штрафы поливалкам и снегоуборщикам периодически продолжали приходить.

Кстати, как сообщил столичный департамент транспорта, в течение нескольких дней заработает новый участок выделенной полосы на Лубянке у Политехнического музея. Для его запуска необходимо установить камеры, ограждения и светофоры. Участок ускорит движение для 75 тысяч пассажиров.

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