В Твери запретили афишу всемирно известных танцоров

В Тверском театре драмы убрали афишу танцевально-поэтического спектакля "Адам и Ева. Жизнь после рая" из-за жалобы на изображенных там "голых людей".

Об абсурдной ситуации рассказал на своей странице в соцсети двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по бальным танцам Арсен Агамалян.

- Мы вынуждены поменять афиши... Сегодня на нас написали кляузу, что вот, дескать, в драматическом театре висят голые люди, что это оскорбительно и т.д. - сообщил он.

Но поразила артиста не столько сама жалоба, сколько реакция на нее регионального комитета по делам культуры.

- Тут же комитет культуры выписывает предписание директору (театра) снять, убрать. Даже не разбираясь, - возмущен Агамалян. - Мы столько раз побеждали в мире и в Европе, представляя нашу страну, наш город. Мне казалось, что комитет должен делать все, чтобы как можно больше людей могли увидеть то, что мы делаем, должен защищать нас, наше творчество, наш спектакль. Мне интересно: когда неадекватные люди пишут письма, что в музеях стоят полуобнаженные скульптуры, тогда тоже выписывают предписания директорам музеев?

Пост в соцсети вызвал бурную реакцию тверитян, поскольку на мастерски сделанной афише спектакля с возрастным ограничением 16 плюс довольно трудно усмотреть что-то непристойное. "Колхозное пуританство. Такая афиша красивая", "Признак деградации общества… Афиша безупречна", "Адам и Ева должны быть в шубе, видимо. Согласно сезону", "Сказочный идиотизм", "Афиша, потрясающая. Я на ней вижу Эмоции. А эти, кто пишет, - люди с узким мышлением", "Афиша сделана на уровне высочайших художественных стандартов, что крайне редко можно увидеть в нашем городе" - такие комментарии оставляют люди под постом Арсена Агамаляна.

А вот оперативный комментарий областного комитета по делам культуры получить, к сожалению, не удалось.

- Иногда журналисты удивляются, что мы все еще прописаны и живем в Твери, и спрашивают, бывают ли у нас моменты, когда хочется уехать из города. Да, бывают - когда твоим мнением, твоим вкладом почему-то пренебрегают, - признался чемпион мира по танцам.