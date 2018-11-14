Новости

РФС выплатил сборной премиальные за ЧМ-2018 20:19
Юристы оценили перспективы России в споре с Украиной по евробондам 20:18
В Подмосковье начался пожар в здании похоронной фирмы 20:01
МКАД расширят в "пробочных" местах 19:50
Стала известна причина смерти актера из "Тихого Дона" Сергея Юртайкина 19:25
ЦБ попросил признать банкротом Международный банк Санкт-Петербурга 19:09
В Крым прибыла делегация из Пакистана 19:08
В Твери запретили афишу всемирно известных танцоров 19:04
В Пензенской области шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой 19:00
Владимир Путин поздравил Союз журналистов с 100-летним юбилеем 18:51
Вышел атмосферный русский трейлер нового "Омена" 18:45
Найден уникальный древний портрет юного Христа 18:40
Вертолет владельца "Лестера" перестал слушаться пилота перед крушением 18:36
В Ленобласти сотрудника наркологии уволили за пьянство на работе 18:26
Тульских полицейских заподозрили в "подставах" на дорогах 18:17
В Ростовской области перевернулся пассажирский автобус 18:14
Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму 18:09
Мосгордума: Продолжительность жизни горожан увеличилась на три года 17:54
Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании 17:52
В Россию привезут конкурента Toyota Highlander 17:30
В Бурятии для туристов откроют тропу к пику Любви 17:30
Экс-вратарь сборной РФ Владимир Габулов стал министром в Осетии 17:27
Песков: Переговоры РФ и Японии по мирному договору будут активизированы 17:26
Авторы немецкого сериала "Тьма" сделают свою версию "Титаника" 17:25
Наталья Маленко назначена врио мэра Симферополя 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
14.11.2018 19:04
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Твери запретили афишу всемирно известных танцоров

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверском театре драмы убрали афишу танцевально-поэтического спектакля "Адам и Ева. Жизнь после рая" из-за жалобы на изображенных там "голых людей".

Об абсурдной ситуации рассказал на своей странице в соцсети двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по бальным танцам Арсен Агамалян.

- Мы вынуждены поменять афиши... Сегодня на нас написали кляузу, что вот, дескать, в драматическом театре висят голые люди, что это оскорбительно и т.д. - сообщил он.

Фото: Вадим Шульц/ТК "Культура"
Азарий Плисецкий: "Балетные люди - особая нация"

Но поразила артиста не столько сама жалоба, сколько реакция на нее регионального комитета по делам культуры.

- Тут же комитет культуры выписывает предписание директору (театра) снять, убрать. Даже не разбираясь, - возмущен Агамалян. - Мы столько раз побеждали в мире и в Европе, представляя нашу страну, наш город. Мне казалось, что комитет должен делать все, чтобы как можно больше людей могли увидеть то, что мы делаем, должен защищать нас, наше творчество, наш спектакль. Мне интересно: когда неадекватные люди пишут письма, что в музеях стоят полуобнаженные скульптуры, тогда тоже выписывают предписания директорам музеев?

Пост в соцсети вызвал бурную реакцию тверитян, поскольку на мастерски сделанной афише спектакля с возрастным ограничением 16 плюс довольно трудно усмотреть что-то непристойное. "Колхозное пуританство. Такая афиша красивая", "Признак деградации общества… Афиша безупречна", "Адам и Ева должны быть в шубе, видимо. Согласно сезону", "Сказочный идиотизм", "Афиша, потрясающая. Я на ней вижу Эмоции. А эти, кто пишет, - люди с узким мышлением", "Афиша сделана на уровне высочайших художественных стандартов, что крайне редко можно увидеть в нашем городе" - такие комментарии оставляют люди под постом Арсена Агамаляна.

А вот оперативный комментарий областного комитета по делам культуры получить, к сожалению, не удалось.

- Иногда журналисты удивляются, что мы все еще прописаны и живем в Твери, и спрашивают, бывают ли у нас моменты, когда хочется уехать из города. Да, бывают - когда твоим мнением, твоим вкладом почему-то пренебрегают, - признался чемпион мира по танцам.

Культура Театр Танец Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании
Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за сектора Газа
В Госдуме ответили на слова экс-депутата Верховной рады о блицкриге
Миллер ответил на угрозы США по "Северному потоку-2"
Движение по трассе "Москва - Петербург" запустят в сентябре 2019 года