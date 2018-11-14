Авиакомпания "Якутия" попросила снять запрет на рейсы за рубеж

Авиакомпания "Якутия", которой Росавиация запретила выполнять международные рейсы из-за выявленных нарушений, подала заявку о снятии ограничений.

Запрет начал действовать с 5 ноября. Уже на следующий день, 6 ноября "Якутия" подала заявку на снятие ограничений. Об этом в среду сообщил "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора компании Владимира Горбунова.

"Формально мы соблюли процедуру, поэтому имеем право подать заявку сразу. Мы все замечания устранили, сейчас эта заявка на снятие ограничений проходит рассмотрение в Росавиации. Надеемся на положительный результат", - сказал Горбунов.

Запрет на выполнение компанией международных рейсов авиационные власти ввели из-за выявленных нарушений, касающихся безопасности полетов. На их устранение якутским авиаторам дали до 90 дней.

На период временного ограничения сертификата эксплуатанта предприятие договорилось о выполнении обязательств по международным перевозкам с другими российскими авиакомпаниями.