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14.11.2018 08:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Авиакомпания "Якутия" попросила снять запрет на рейсы за рубеж

Текст: Юрий Батин

Авиакомпания "Якутия", которой Росавиация запретила выполнять международные рейсы из-за выявленных нарушений, подала заявку о снятии ограничений.

Запрет начал действовать с 5 ноября. Уже на следующий день, 6 ноября "Якутия" подала заявку на снятие ограничений. Об этом в среду сообщил "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора компании Владимира Горбунова.

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"Формально мы соблюли процедуру, поэтому имеем право подать заявку сразу. Мы все замечания устранили, сейчас эта заявка на снятие ограничений проходит рассмотрение в Росавиации. Надеемся на положительный результат", - сказал Горбунов.

Запрет на выполнение компанией международных рейсов авиационные власти ввели из-за выявленных нарушений, касающихся безопасности полетов. На их устранение якутским авиаторам дали до 90 дней.

На период временного ограничения сертификата эксплуатанта предприятие договорилось о выполнении обязательств по международным перевозкам с другими российскими авиакомпаниями.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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