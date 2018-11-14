Глава Забайкалья поручил снизить авиатарифы на внутренних рейсах

Глава Забайкальского края Александр Осипов поручил региональной службе по тарифам и ценообразованию оперативно провести все работы по уменьшению тарифов на перевозку пассажиров и багажа на местных авиалиниях.

"С вхождением Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа регион получил возможность уменьшить стоимость на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях, что особенно актуально для жителей отдаленных населенных пунктов края, куда другим видом транспорта трудно добраться", - отметил Осипов.

Как сообщается на официальном портале Забайкальского края, авиатарифы будут снижены за счет исключения 10-процентного налога на добавленную стоимость. Статьей 164 Налогового кодекса РФ ставка НДС для услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа обнулена при условии, что пункт отправления и (или) назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа.

Стоимость авиабилетов подешевеет на девяти маршрутах, соединяющих Читу с отдаленными районами.

3 ноября президент страны РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Забайкалья и Республики Бурятия в состав Дальневосточного федерального округа. После этого глава Забайкальского края Александр Осипов сразу же поручил региональному правительству включиться в работу по внедрению механизмов и институтов развития, применяемых на Дальнем Востоке.