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14.11.2018 11:18
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Видео: В Казани работники завода перепели "Богемскую рапсодию"

Текст: Сергей Кирсанов

Сотрудники нефтехимического предприятия "Казаньоргсинтез" исполнили собственную версию знаменитой песни "Богемская рапсодия" группы Queen и сняли на нее клип на заводских площадках. Ролик опубликован на YouTube и набирает популярность.

Фото: twitter.com/police_mvd14
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Как поясняют авторы, видео было записано к грядущему юбилею предприятия: 60-летия со дня образования и 55-летия выпуска первой продукции, которые будут отмечаться в следующем году.

Создатели клипа также отметили, что песня была выбрана в связи с выходом фильма "Богемская рапсодия", посвященного Фредди Меркьюри и группе Queen. Эта картина вторую неделю удерживает первое место по сборам в российском прокате.

Культура Музыка Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань РГ-Видео
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