Видео: В Казани работники завода перепели "Богемскую рапсодию"

Сотрудники нефтехимического предприятия "Казаньоргсинтез" исполнили собственную версию знаменитой песни "Богемская рапсодия" группы Queen и сняли на нее клип на заводских площадках. Ролик опубликован на YouTube и набирает популярность.

Как поясняют авторы, видео было записано к грядущему юбилею предприятия: 60-летия со дня образования и 55-летия выпуска первой продукции, которые будут отмечаться в следующем году.

Создатели клипа также отметили, что песня была выбрана в связи с выходом фильма "Богемская рапсодия", посвященного Фредди Меркьюри и группе Queen. Эта картина вторую неделю удерживает первое место по сборам в российском прокате.