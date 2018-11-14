10 из 22 членов правительства Хакасии ушли в отставку

Часть членов правительства республики Хакасия подала в отставку, не дожидаясь прихода нового главы региона. Об этом сообщает ТАСС.

В отставку ушли 10 членов правительства, руководитель администрации главы района и два его заместителя. В числе уволившихся заместители председателя правительства Хакасии Владимир Крафт и Ирина Смолина, министр транспорта и дорожного хозяйства республики Олег Тропин, а также министр строительства и ЖКХ Валерий Келин. Врио главы региона Михаил Развозжаев заявления подписал.

Как написал на своей странице в соцсети Олег Тропин, он принял решение об уходе, чтобы дать возможность реализовать свой потенциал новой команде.

- Считаю это правильным, когда большинство избирателей поставило отрицательную оценку работе правительства республики Хакасия, - пояснил теперь уже экс-министр.

Напомним, выборы главы региона, прошедшие 11 ноября, были признаны состоявшимися и легитимными. Новым руководителем республики официально стал Валентин Коновалов. За Коновалова, выдвинутого КПРФ, проголосовало 57,57 процента пришедших на выборы избирателей.