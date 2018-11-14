Суд оштрафовал пристававшего к пассажирам авиадебошира из Омска

Куйбышевский районный суд Омска признал виновным в хулиганстве омича, устроившего дебош на борту самолета. Как было установлено в суде, житель Омска возвращался домой из Москвы рейсом "Шереметьево" - аэропорт "Омск-Центральный".

- На борту воздушного судна он употреблял спиртные напитки, выражался грубой нецензурной бранью, вел себя агрессивно, приставал к пассажирам рейса, вступая с ними в конфликты, пытался спровоцировать драку, - сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Буянившего пассажира задержала транспортная полиция.

В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ - "Хулиганство". Куйбышевский суд признал омича виновным в случившемся и приговорил к штрафу в размере 70 тысяч рублей.