Транснефть - Западная Сибирь подвела итоги работы эколого-аналитических лабораторий за 9 месяцев 2018 года

Новости

Для жителей Камчатки снизят транспортный налог 15:14
Умер актер из "Марша Турецкого" и "Дальнобойщиков" Сергей Юртайкин 15:11
Французская актриса завещала своей деревне 4 миллиона евро 15:11
В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали семь человек 15:08
Суд приговорил организатора беспорядков на Хованском кладбище к 11 годам 15:05
В Карском море затонули 400 тонн металлолома 15:04
Беларусь и Иркутская область договорились о сотрудничестве 15:00
Путин заявил, что его следующая встреча с Абэ состоится на саммите G20 14:55
В Махачкале мать награжденного в 2000 году солдата получила его орден 14:50
В Антарктиде обнаружили следы исчезнувшего континента 14:50
Русский драматический театр из Луганска выступит в Йошкар-Оле 14:48
СК: Водитель, сбивший пешеходов в Екатеринбурге, действовал умышленно 14:39
Минпромторг: Обязательная маркировка товаров не скажется на их цене 14:31
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку 14:30
Из-за аварии на Кубани без воды остались 400 тысяч человек 14:30
В Израиле найдены древние рисунки кораблей и странных существ 14:30
Видео: В Москве трассу завалило асфальтом после ДТП 14:19
Песков рассказал о разговоре Путина с лидером Косово 14:19
В НАО экс-сотрудник ГИБДД осужден за должностные преступления 14:17
Росгвардия назвала максимальный размер зарплаты контрактников 14:12
Видео: "КамАЗ" рассказал о первом российском премиум-грузовике 14:10
Россия создаст оружейный суперкомпьютер 14:09
В Сочи река размыла автомобильный мост 14:00
Крымская "Массандра" почти вдвое увеличила продажи за рубеж 13:58
На Алтае проверят видеоролик о нападении полицейских на инвалида 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
14.11.2018 13:55
Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь подвела итоги работы эколого-аналитических лабораторий за 9 месяцев 2018 года

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело промежуточные итоги работы лабораторий эколого-аналитического контроля по итогам девяти месяцев 2018 года.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В настоящее время в структуре предприятия работают четыре аккредитованных эколого-аналитические лаборатории. Высококвалифицированные специалисты осуществляют сбор информации в ежедневном режиме. За отчетный период было проведено 245 исследований промышленных выбросов, 1178 - атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон вокруг производственных объектов предприятия, 2 460 проб природной и питьевой воды, а также 5 200 - сточных вод. Кроме того, была дана оценка 659 отборам почвы и донных отложений.

По итогам исследований превышений допустимых показателей зафиксировано не было, что свидетельствует о высоком уровне организации производственного контроля за соблюдением требований экологической безопасности на объектах АО "Транснефть - Западная Сибирь".

В 2018 году Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) подтвердила компетентность эколого-аналитической лаборатории нефтеперекачивающей станции (НПС) "Вагай" Ишимского районного нефтепроводного управления (РНУ) и аналитической лаборатории Рыбинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Красноярского РНУ. По итогам проверки лаборатории расширили область аккредитации на различные методы и показатели контроля. Теперь лаборанты НПС "Вагай" могут выполнять мониторинг промышленных выбросов с применением хроматографического метода, позволяющего получать объективные данные содержания в атмосфере вредных веществ. Аналитическая лаборатория Рыбинской ЛПДС расширила область аккредитации на ряд исследований, в том числе по питьевой, сточной, природной воде.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Эксперты федеральной службы высоко оценили уровень квалификации персонала, оснащенности материально-технической базы. Новое оборудование (аспираторы, газоанализаторы) российского производства и применение новых методик, позволило расширить перечень определяемых показателей и подтвердить компетентность лабораторий.

В рамках реализации программы комплексной реконструкции площадочных объектов (КРПО) ЛПДС "Сокур" запланировано строительство станции биологической очистки с применением технологии биореактора с биопленочным подвижным слоем - биочипами. С помощью окислительно-восстановительных реакций бактерии активно перерабатывают органические загрязнения, что способствует очищению воды. В результате такой очистки сточные воды полностью соответствуют нормам предельно-допустимых концентраций для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Ввод в эксплуатацию нового производственного объекта запланирован на конец 2019 года.

Модернизация производственных мощностей и постоянный экологический мониторинг являются одними из основных направлений деятельности предприятия в сфере рационального природопользования. Другие важные аспекты работы - заключение договоров на искусственное воспроизводство биоресурсов рек в регионах присутствия, взаимодействие с общественностью при разработке планов по реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин заявил о важности поддержки материнства
Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за Сектора Газа
Росгвардия назвала максимальный размер зарплаты контрактников
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Нефть Brent вернулась выше 65 долларов после обвала накануне