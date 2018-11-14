Транснефть - Западная Сибирь подвела итоги работы эколого-аналитических лабораторий за 9 месяцев 2018 года

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело промежуточные итоги работы лабораторий эколого-аналитического контроля по итогам девяти месяцев 2018 года.

В настоящее время в структуре предприятия работают четыре аккредитованных эколого-аналитические лаборатории. Высококвалифицированные специалисты осуществляют сбор информации в ежедневном режиме. За отчетный период было проведено 245 исследований промышленных выбросов, 1178 - атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон вокруг производственных объектов предприятия, 2 460 проб природной и питьевой воды, а также 5 200 - сточных вод. Кроме того, была дана оценка 659 отборам почвы и донных отложений.

По итогам исследований превышений допустимых показателей зафиксировано не было, что свидетельствует о высоком уровне организации производственного контроля за соблюдением требований экологической безопасности на объектах АО "Транснефть - Западная Сибирь".

В 2018 году Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) подтвердила компетентность эколого-аналитической лаборатории нефтеперекачивающей станции (НПС) "Вагай" Ишимского районного нефтепроводного управления (РНУ) и аналитической лаборатории Рыбинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Красноярского РНУ. По итогам проверки лаборатории расширили область аккредитации на различные методы и показатели контроля. Теперь лаборанты НПС "Вагай" могут выполнять мониторинг промышленных выбросов с применением хроматографического метода, позволяющего получать объективные данные содержания в атмосфере вредных веществ. Аналитическая лаборатория Рыбинской ЛПДС расширила область аккредитации на ряд исследований, в том числе по питьевой, сточной, природной воде.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Эксперты федеральной службы высоко оценили уровень квалификации персонала, оснащенности материально-технической базы. Новое оборудование (аспираторы, газоанализаторы) российского производства и применение новых методик, позволило расширить перечень определяемых показателей и подтвердить компетентность лабораторий.

В рамках реализации программы комплексной реконструкции площадочных объектов (КРПО) ЛПДС "Сокур" запланировано строительство станции биологической очистки с применением технологии биореактора с биопленочным подвижным слоем - биочипами. С помощью окислительно-восстановительных реакций бактерии активно перерабатывают органические загрязнения, что способствует очищению воды. В результате такой очистки сточные воды полностью соответствуют нормам предельно-допустимых концентраций для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Ввод в эксплуатацию нового производственного объекта запланирован на конец 2019 года.

Модернизация производственных мощностей и постоянный экологический мониторинг являются одними из основных направлений деятельности предприятия в сфере рационального природопользования. Другие важные аспекты работы - заключение договоров на искусственное воспроизводство биоресурсов рек в регионах присутствия, взаимодействие с общественностью при разработке планов по реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"