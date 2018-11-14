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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Экс-вратарь сборной РФ Владимир Габулов стал министром в Осетии

Текст: Александр Ершов
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Заслуженный мастер спорта, участник чемпионата мира 2018 года по футболу в составе сборной России Владимир Габулов возглавил министерство физической культуры и спорта Республики Северная Осетия - Алания. Соответствующий указ об этом назначении подписал глава региона Вячеслав Битаров.

Как уже сообщала "РГ", буквально позавчера 35-летний Габулов официально объявил о завершении своей футбольной карьеры. Последней командой Габулова стал бельгийский "Брюгге", за который он выступал с января этого года. В мае команда стала чемпионом Бельгии.

Фото: РИА Новости
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Владимир Габулов родился в осетинском городе Моздок 19 октября 1983 года, является выпускником Московской экономической академии. Он воспитанник местной ДЮСШ № 1, свою спортивную карьеру начал в 16 лет в клубе "Моздок", выступавшем в первенстве страны во втором дивизионе. А уже в марте 2001 года в возрасте 17 лет дебютировал в высшей лиге за московское "Динамо", которое тогда возглавлял известный тренер Валерий Газзаев.

В дальнейшем, до переезда в Бельгию, Габулов выступал также за владикавказскую "Аланию", московский ЦСКА, краснодарскую "Кубань", пермский "Амкар", махачкалинский "Анжи" и тульский "Арсенал". Он выходил на поле в чемпионатах России и Бельгии 289 раз и пропустил 351 мяч.

Владимир Габулов в тринадцати поединках защищал ворота молодежной сборной России. В первой национальной сборной он дебютировал 22 августа 2007 года во встрече с командой Польши. В составе сборной страны завоевал бронзовую медаль на Евро-2018.

Габулов является обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА. Голкипер - двукратный чемпион страны, обладатель Кубка России. Награжден орденом Дружбы, орденом "Трудовая слава" третьей степени. Женат, воспитывает сына и дочь.

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