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14.11.2018 16:33
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Самый большой телескоп Евразии готов к наблюдениям за Вселенной

Текст: Николай Грищенко

Самый большой оптический телескоп в Евразии, который располагается в поселке Нижний Архыз Карачаево-Черкесии, готов к началу наблюдений за Вселенной.

Работы по аллюминированию зеркала, весом около 40 тонн, прошли успешно. Благодаря новому покрытию главный инструмент для наблюдений за звездами позволит ученым Специальной астрофизической обсерватории РАН увидеть, как происходило зарождение Вселенной и заглянуть в прошлое на 13 миллиардов лет.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Напомним, что феврале обновленное зеркало в специальном контейнере, который поддерживает определенную температуру и влажность воздуха, привезли в САО РАН и установили на телескоп. Затем начался процесс регулировки так называемых механизмов разгрузки, которые позволяют зеркалу сохранять нужную форму и не дают сломаться под собственным весом. Только после этого работы по "прозреванию" телескопа вступили в завершающую фазу.

"Для этого стеклянное зеркало необходимо покрыть слоем алюминия толщиной около 100 нанометров - только с ним зеркало получает способность отражать свет, сама стеклянная поверхность зеркала может отражать не больше пяти процентов падающего света", - сообщает портал N+1.

Теперь астрофизики готовятся к началу тестовых наблюдений за звездами, и делать новые снимки космических объектов.

Справка "РГ"

Специальная астрофизическая обсерватория РАН - научно-исследовательский институт Российской академии наук. Основана в июне 1966 года на Северном Кавказе у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкессии. Крупнейший российский астрономический центр. Располагает двумя крупными телескопами: работающим в оптическом диапазоне БТА и радиотелескопом РАТАН-600.

Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
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