В Кижах восстановят Преображенскую церковь в первозданном виде

В 2019 году главная достопримечательность острова Кижи - Церковь Преображения Господня появится перед посетителями в своем изначальном виде. Со строения снимут реставрационные леса. Об этом сообщили в среду в пресс-службе музея-заповедника "Кижи".

Как рассказал на заседании общественного совета музея-заповедника Виталий Скопин, руководитель подрядной организации "Заонежье", специалисты которой реставрируют Преображенскую церковь, работы идут по графику и будут завершены в срок. Все технические вопросы решаются совместно с зарубежными экспертами - храм является памятником, находящимся под охраной ЮНЕСКО.

Одновременно с работами на Преображеской церкви реставрируют и ее иконостас в золоченой резной раме. В нем 105 икон северного письма. К настоящему времени специалисты отреставрировали все иконы, резьбу и золочение рамы.

Хотя леса с Преображенской церкви снимут к следующему туристическому сезону, монтаж внутреннего убранства церкви продолжится до 2020-го года.