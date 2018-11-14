Вдове Талькова передали результаты экспертизы о гибели мужа

Вдова певца Игоря Талькова начала знакомиться с материалами дела, касающегося убийства ее супруга. В частности, Татьяна Талькова получила данные по всем экспертизам, которые были произведены 27 лет назад в связи с уголовным делом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря вдовы Ирину Красильникову.

Накануне стало известно, что Следственный комитет Санкт-Петербурга возобновил расследование уголовного дела по факту убийства певца.

Потерпевшей по делу теперь признана Татьяна Талькова, ранее в этом статусе была мать певца, но она скончалась.

Убийство Игоря Талькова произошло 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во дворце спорта "Юбилейный". В региональном СК отмечают, что предполагаемый убийца был установлен - это Валерий Шляфман, концертный директор артиста. Но предъявить ему обвинение и закончить расследование не получилось: Шляфман уехал в Израиль и сменил фамилию. В 1993 году уголовное дело об убийстве Талькова было приостановлено.

Сейчас в законодательстве произошли изменения, которые позволяют в том числе проводит судебные слушания в отсутствие обвиняемого. Именно это и стало причиной того, что расследование гибели певца было возобновлено.