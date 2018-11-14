Наталья Маленко назначена врио мэра Симферополя

Симферопольский городской совет принял несколько важных кадровых решений, которые обеспечат переход власти от отправленного в отставку мэра Игоря Лукашева новой команде управленцев. Депутаты единогласно прекратили полномочия Лукашева и назначили экс-вице-спикера крымского парламента Наталью Маленко первым заместителем главы администрации города. Одновременно ей поручено временно осуществлять полномочия главы администрации города.

Приставка врио в названии должности Маленко сохранится до завершения конкурса на право занять самый ответственный городской пост, в котором смогут поучаствовать все горожане, подходящие по квалификационным требованиям. Предоставит в конкурсную комиссию необходимый пакет документов и сама Маленко.

- Хочу выразить благодарность главе Республики за оказанное мне доверие, - сказала Наталья Маленко. - Крымская столица начнет изменится к лучшему уже в ближайшее время. Я буду работать в тесном взаимодействии с депутатами, главой муниципалитета и общественностью. Основной критерий в моей работе - профессионализм. В приоритете для администрации города решение задач, обозначенных главой РК.

Напомним, накануне Госсовет Крыма прекратил депутатские полномочия первого вице-спикера Натальи Маленко в связи с ее переходом на другую работу. Одновременно все заместители главы администрации написали заявления об увольнении по требованию главы РК Сергея Аксенова, который обвинил мэрию в неэффективной работе.

