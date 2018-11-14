Названы самые популярные авианаправления на Новый год

Крым как новогоднее туристическое авианаправление по популярности поднялся с шестого на второе место. Об этом сообщает Минкурортов Республики Крым со ссылкой на свежую аналитику сервиса онлайн бронирования Biletix.

Активнее всего россияне бронируют на Новый год авиабилеты в Сочи, Крым и Москву. Возросшей популярности полуострова также поспособствовало снижение средней цены на авиабилеты Москва-Симферополь. Год назад билет стоил 7960 рублей, а сейчас (период с декабря 2018-го по январь 2019 года) средний ценник достигает 4922 рублей. А вот авиабилеты из Москвы в Сочи наоборот подорожали на 36 процентов и стоят сейчас 8110 рублей.

Чаще всего Крым для новогодних и рождественских каникул выбирают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Сургута.

Ранее интернет-сервис для путешественников назвал полуостров лучшим регионом РФ для осенних путешествий. С начала 2018 года Крым уже посетили более 6,3 миллиона туристов.