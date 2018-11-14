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14.11.2018 09:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые популярные авианаправления на Новый год

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Крым как новогоднее туристическое авианаправление по популярности поднялся с шестого на второе место. Об этом сообщает Минкурортов Республики Крым со ссылкой на свежую аналитику сервиса онлайн бронирования Biletix.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Активнее всего россияне бронируют на Новый год авиабилеты в Сочи, Крым и Москву. Возросшей популярности полуострова также поспособствовало снижение средней цены на авиабилеты Москва-Симферополь. Год назад билет стоил 7960 рублей, а сейчас  (период с декабря 2018-го по январь 2019 года) средний ценник достигает 4922 рублей. А вот авиабилеты из Москвы в Сочи наоборот подорожали на 36 процентов и стоят сейчас  8110 рублей.

Чаще всего Крым для новогодних и рождественских каникул выбирают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Сургута.

Ранее интернет-сервис для путешественников назвал полуостров лучшим регионом РФ для осенних путешествий. С начала 2018 года Крым уже посетили более 6,3 миллиона туристов.

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