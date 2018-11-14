На трассах Дона и Кубани подготовили сто пунктов обогрева водителей

Спасатели подготовили 115 стационарных пунктов обогрева и питания на случай ухудшения погоды в Ростовской области и Краснодарском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Во вторник на эти два региона обрушился сильный снегопад. В Аксайском районе Ростовской области было ограничено движение пассажирских автобусов на участке трассы М-4 "Дон" и на трех автодорогах регионального значения. Минувшей ночью ограничение также ввели на автодорогах Ростов-на-Дону - Ставрополь и Котельниково - Песчанокопское. 60 автобусных рейсов отменили.

Накануне помощь спасателей понадобилась 110 большегрузным автомобилям для их подъема на возвышенные участки федеральной автодороги "Дон". К этой работе привлекали аварийно-спасательные машины тяжелого и среднего класса.

К расчистке и обработке антигололедными средствами дорожного полотна привлечены 126 человек и 75 единиц техники. Экипажи ГИБДД и совместные оперативные группы ведут патрулирование.