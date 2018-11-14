В Ростовской области из-за снега отменили десятки автобусных рейсов

Более 60 рейсов междугородних автобусов отменены в Ростовской области из-за сильного снегопада, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

С ночи ограничено движение пассажирского автотранспорта на двух дорогах регионального значения: Ростов-на-Дону - Ставрополь и Котельниково - Песчанокопское.

По данным пресс-службы областного управления МЧС, за прошедшие сутки пришлось 29 раз реагировать на дорожно-транспортные происшествия.

Согласно информации Росгидромета, в Ростове-на-Дону температура воздуха составляет минус четыре градуса. Днем ожидается небольшое потепление. Возможны небольшие осадки.