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13.11.2018 14:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Десятки машин столкнулись на трассе между Ростовом и Краснодаром

Текст: Александр Гавриленко
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Мощный снегопад привел к нескольким крупным авариям на федеральной трассе "М-4" в Ростовской области. Как сообщили "РГ" в региональном управлении МВД, речь идет как минимум о двух крупных заторах в районе поселка Дорожный и села Самарское.

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Информация о количестве авто и пострадавших в ДТП уточняется. Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, в районе поселка Дорожный фура не справилась с управлением и перегородила дорогу, врезавшись в отбойник. Еще одна авария зафиксирована в нескольких километрах от Дорожного, на одной из главных транспортных артерий Ростова - Аксайском мосту. А в районе села Самарское зафиксировано сразу три ДТП. Пробки на этих участках помечены максимальными 10 баллами, а скорость движения автомобилей не превышает пяти километров в час.

Стоит добавить, что снегопад привел и к резкому росту числа мелких аварий. В связи с этим сотрудники ГИБДД просят водителей немедленно подготовить свои авто к зимним условиям эксплуатации и быть более острожными на дорогах. Также водителей просят не выезжать без надобности на федеральные трассы.

Как сообщала "РГ", на двух автомобильных дорогах регионального значения даже введено ограничение для пассажирского транспорта. Ограничения распространяются на автодороги "Семикаракорск-Мартыновка-Красноармейский" и "Головное-Красноармейский-Большая Мартыновка".

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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