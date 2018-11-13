В Ростовской области из-за снегопада ограничили движение на дорогах

В Ростовской области из-за сильного снегопада и метели ограничено движение пассажирского транспорта на двух автомобильных дорогах регионального значения.

"Ограничения распространяются на автодороги "Семикаракорск-Мартыновка-Красноармейский" и "Головное-Красноармейский-Большая Мартыновка". Сотрудники ГИБДД продолжают патрулировать автодороги для безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям", - сообщили "РГ" в пресс-службе областного управления МВД.

Напомним, что из-за мокрого снега также затруднено движение на некоторых участках трассы М-4 "Дон", а в Ростове-на-Дону уровень пробок уже двое суток держится на 10-балльной отметке.

Кроме того, снегопад и резкое похолодание до -6 градусов внесли коррективы в организацию боевой подготовки войск на юге России и Северном Кавказе. Распоряжением командующего округом в воинских частях развернуто более 200 пунктов обогрева личного состава. Личному составу выдается дополнительное питание и горячий чай.

Под особый контроль взята работа теплоэнергетического оборудования и инженерных сетей военных городков. К ликвидации последствий снегопада в Ростовской области и Краснодарском крае подготовлены 1500 военнослужащих и около 100 единиц тяжелой техники.