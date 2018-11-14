Украинский телеканал проверят за карту с Крымом в составе России

Украинские власти расценили демонстрацию своим телеканалом NewsOne карты государства без Крыма как нарушение законодательства, а также "популяризацию действий государства-агрессора, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины". Об этом говорится в сообщении Национального совета по телерадиовещанию.

"Нарушение" вещатель допустил еще 7 ноября во время прямого утреннего эфира, когда карта Европы была обозначена с полуостровом в составе России. В связи с этим Нацсовет по телерадиовещанию Украины назначил внеплановую выездную проверку на телеканале, чтобы найти виновных в констатации исторически сложившихся границ между государствами.

Ранее на Украине начали расследование из-за демонстрации главой Госслужбы по безопасности на транспорте Михаилом Ноняком карты с Крымом, обозначенным одним цветом с РФ. Конфуз с чиновником произошел в офисе Европейской бизнес-ассоциации во время выступления на комитете по логистике. Ноняк поспешил заявил, что "неправильную карту" ему подсунули.