В Керчи 55 многоэтажек остались без отопления из-за аварии

В Керчи в результате крупной аварии на теплосетях 55 многоквартирных жилых домов, или 22 тысячи абонентов, остались без отопления. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

- Сегодня ночью самосвал компании "СМУ-84", который двигался по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом, повредил две трубы с ТЭЦ диаметром 800 миллиметров, сдвинув их с проектной отметки, - рассказал Бороздин. - В результате сейчас не отапливаются район Марата, а также школы №23, 24, два детских сада и колония.

Ночью начать экстренные противоаварийные работы было невозможно, потому что трубы были заполнены кипятком. Из-за этого подачу теплоносителя в жилые дома пришлось прекратить. Ситуацию усугубляет пришедшее на полуостров похолодание: ночью в Керчи было всего плюс два-три градуса.

К утру аварийной бригаде все же удалось вернуть трубу обратно в нормативное состояние. Для этого были задействованы три автокрана.

В школах, оставшихся без тепла, несмотря на аварию, занятия не отменяются, но учебный день будет сокращен.

- Работы по устранению аварии будут вестись максимально быстро, - заверил Бороздин. - После чего теплоноситель будет заново подаваться населению. Прошу керчан отнестись с понимаем к сложившейся ситуации, для ликвидации аварии делается все возможное.