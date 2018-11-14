В Крыму суд отправил в колонию лжесоветников Аксенова

Киевский районный суд Симферополя вынес приговоры двум лжесоветникам главы Крыма Сергея Аксенова, которые запросили у руководителя фирмы-подрядчика пять миллионов рублей за сохранение действующего контракта. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Желавшим работать в Крыму бизнесменам порекомендовали влиятельных людей, которые в Совете министров Крыма могут легко договориться по всем вопросам, в том числе и с Аксеновым. За нерасторжение контракта они запросили пять миллионов рублей. После передачи информации о мошенничестве в правоохранительные органы злоумышленники были задержаны.

Представленные прокурором города Дмитрием Погудиным доказательства суд признал достаточными для обвинительного приговора. Аферистам инкриминировали часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 УК РФ "Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

Виновным назначено наказание в виде одного года трех месяцев и двух лет лишения свободы в колонии общего режима.