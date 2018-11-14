Военные юга России готовы помочь в расчистке снега

Подразделения Южного военного округа в Ростовской области и в Краснодарском крае приведены в готовность к ликвидации транспортных заторов и расчистке снега. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

- Более 1,5 тысячи военнослужащих и около 100 единиц тяжелой техники могут в любой момент придти на помощь для ликвидации последствий снегопада, - сказал начальник пресс-службы Вадим Астафьев.

Смазаны, прогреты и готовы выдвинуться находящиеся в местах дислокации бронированные ремонтно-эвакуационные машины, автомобильные тягачи, КамАЗы с тралами для перевозки тяжелой техники, а также путепрокладчики БАТ-2 на базе тягача МТ-Т для возможной эвакуации большегрузных автомобилей с проезжей части федеральных автотрасс.