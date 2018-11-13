Под Ростовом на трассе "Дон" одновременно столкнулись 13 машин

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" произошло массовое ДТП, в котором погиб один человек и еще один пострадал.

- Авария произошла на 1070-м километре автодороги М-4 в Аксайском районе. По предварительной информации, столкнулись 13 автомобилей. Один человек погиб и один травмирован, - сообщили "РГ" в пресс-службе областного управления МВД.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. Для ликвидации последствий аварии привлечено 13 спасателей и шесть единиц техники.

Ранее массовые аварии были зафиксированы на трассе между Ростовской областью и Краснодарским краем. На Дону из-за сильной метели закрыто движение на дорогах "Семикаракорск-Мартыновка-Красноармейский" и "Головное-Красноармейский-Большая Мартыновка".

Из-за непогоды в воинских частях на юге России и Северном Кавказе развернуто свыше 200 пунктов обогрева. Для расчистки снежных завалов подготовлено около 100 единиц тяжелой техники и 1500 военнослужащих. По данным синоптиков, снегопад продлится до 15 ноября.