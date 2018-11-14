В Магнитогорске одна из крупных управляющих компаний попала под прицел УФАС из-за отказа допустить в дома оператора связи, выбранного самими жильцами. Действия коммунальщиков квалифицированы по редкой статье о "координации экономической деятельности".

Как пояснили в антимонопольном ведомстве, несколько лет назад руководство УК "Логист", обслуживающей более 400 жилых домов Магнитогорска, заключило договоры с тремя операторами связи и сообщило, что в услугах четвертого не нуждается. Между тем право выбора любой обслуживающей организации по закону закреплено за жильцами.

- По Жилищному кодексу решение об использовании общего имущества многоквартирных домов может быть принято только общим собранием собственников жилья, - пояснила представитель УФАС Наталья Мартынюк, - а значит, УК не имеет права самостоятельно принимать решения о доступе к общему имуществу сторонних организаций, в том числе и операторов связи. Между тем договоры с тремя предыдущими провайдерами заключены без учета мнения жителей. Зато за доступ к техническим помещениям и нишам в подъездах для них была установлена арендная плата.

К примеру, одна из компаний, судя по заключенным договорам, "отстегнула" УК за размещение телекоммуникационного оборудования без малого 300 тысяч рублей и обязалась ежемесячно выплачивать еще по 11 тысяч - по 177 рублей за каждый подъезд многоквартирного дома. Жильцы за счет этих платежей могли бы получить хорошую скидку на интернет и кабельное телевидение. Однако их об этом, по всей видимости, предупредить забыли.

В УФАС трактуют действия УК как попытку координировать экономическую деятельность участников рынка телекоммуникаций себе во благо

Зато, когда новый провайдер предложил руководству УК заключить безвозмездный договор и предоставил протоколы собраний жильцов, согласовавших работу оператора в подъездах своих домов, ему отказали. Не оказали никакого воздействия на коммунальщиков даже доводы о законном решении собственников квартир.

На резонный вопрос "почему?" в УК сообщили, что договоры с предшественниками заключали по факту, уже после того как в подъездах появилось их оборудование. А допускать туда новых операторов связи нет технической возможности. Не удалось прояснить позицию коммунальщиков и корреспонденту "РГ": директор УК, по словам секретаря, на звонки не отвечал.

Зато в УФАС пришли к выводу, что заключение договоров без учета мнения жителей и отказ оператору, заручившемуся их поддержкой, можно трактовать как попытку УК координировать экономическую деятельность участников рынка телекоммуникаций себе во благо.

Согласно ФЗ "О защите конкуренции", любая координация деятельности хозяйствующих субъектов со стороны коммерческих организаций запрещена. А значит, коммунальщикам грозит административная ответственность (статья предусматривает штраф на сумму от одного до пяти миллионов рублей). В итоге, когда правомерность выводов антимонопольщиков подтвердили две судебные инстанции, на УК наложен штраф в размере 1,1 миллиона рублей.

Кстати

Аналогичное дело расследуется и в отношении управляющей компании, обслуживающей многоквартирный жилой дом по улице Коммунаров в Челябинске. Видимо, попытки коммунальщиков получить дополнительный доход от операторов связи - не редкость.