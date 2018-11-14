"Пришел, увидел, победил" - так кратко отчитался Гай Юлий Цезарь в письме в Рим, описывая свою победу над Боспорским царством. В нашем случае сформулирую так: "Пришли, увидели, сдались безоговорочно". Это я о впечатлениях зрителей, посетивших спектакли в рамках гастролях Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, которые (увы!) завершились на минувшей неделе. Билеты были проданы, зал полон, после завершения спектакля зал вставал и скандировал положенное "браво", а кое-то даже неумело пытался свистеть от полноты чувств. Подсчитаем: один спектакль-мистерия, один спектакль-откровение, две просто оперетты и два концерта - итого шесть вечеров, увеличивших армию поклонников Санкт-Петербургского театра согласно количеству проданных билетов.

"Белый.Петербург", показанный на открытии гастролей, - спектакль поистине удивительный, который мог появиться только благодаря правильному "расположению звезд": драматурга Константина Рубинского, композитора Георгия Фиртича, режиссера Геннадия Тростянецкого, актера Виктора Кривоноса. Перенести на сцену театра роман Андрея Белого, признанный вершиной прозы русского символизма и модернизма начала двадцатого века. Уместить в рамки либретто мысли и взаимоотношения героев, взрывающих изнутри все представления о морали, любви, жизни и смерти. Выразить в музыке хаос революции и уютное тепло семейного очага, непредсказуемое сумасшествие одержимого идеей и нежное сострадание любящего. Сохранить атмосферу петербургского морока и мистики, клоунады и трагедии. Сыграть так, чтоб смеющегося зрителя вдруг бросало в дрожь, а переходы от умиротворения к отчаянию происходили за секунды. Честное слово, как в анекдоте про огромный самолет: "А теперь попробуем поднять все это в воздух..." Но спектакль поднимается, летит, искрит фейерверком, оставляя тяжелые раздумья о смысле жизни и колесе истории, о человеческой подлости и верности зрителю в качестве задания на дом, которое непременно будет сделано. Так вот, все это сделать - и сорвать банк. Говорю же, звезды сошлись. И такое вряд ли повторится на сцене другого театра, так что нам повезло явление этой редкой кометы "Белый.Петербург" увидеть.

У спектакля-концерта "Хиты Бродвея" сразу четыре режиссера. Удивительно ли, что такая мощная квадрига легко подхватывает любой зрительный зал и в мгновение ока переносит его по указанному в программке адресу, чтобы показать зрителю во всем блеске золотую эпоху американского и европейского мюзикла. Но еще интереснее возможность увидеть на сцене восхитительных артистов театра, которые, будто уличные художники, несколькими штрихами схватывают образы героев и мгновенно демонстрируют зрителям их убедительные и яркие портреты. И если объявленные в начале имена исполнителей мало что говорили зрителям, то после спектакля их многие уже лихорадочно подчеркивали в программках, чтобы запомнить и, если придется оказаться в Петербурге, иметь в виду.

Оперетта "Лето любви" на столь блистательном фоне кажется простушкой в великосветской гостиной. Мило, прелестно, занятно, кокетливо, очаровательно, в целом смешно, местами скучновато. Но если присмотреться… Спектакль стал открытием для любителей классической оперетты, которые имеют право не только на существование, но и на защиту своих интересов в эпоху торжества мюзиклов. Имя композитора Лайоша Лайтаи, младшего современника Кальмана и Легара, до сих пор было так же малоизвестно российской публике, как и название его оперетты, написанной в 1927 году, а теперь коллекция любителей оперетты пополнилась уж если не бриллиантом, то уж качественным стразом точно. Уральские же зрители с удовольствием встретились с работавшей раньше в Свердловской музкомедии Светланой Луговой, ныне заслуженной артисткой России и примой питерской сцены, тем более что спектакль и был поставлен как ее бенефис. Ну и лето, любовь - в начале ноября только брюзга не оценит этот согревающий коктейль по достоинству. Генеральный директор Санкт-Петербургского театра Юрий Шварцкопф назвал оперетту "вечно умирающим, но бессмертным жанром" - так что, как говорится, не дождетесь, и именно благодаря таким, как эта, постановкам.

Кстати, уже совсем скоро, 26 ноября, в Екатеринбурге откроется форум музыкальных театров, посвященный 85-летию нашего Свердловского театра музыкальной комедии. Название форума, на котором состоится и серьезный разговор о путях развития жанра, - "От практики к совершенству". Спасибо свердловчанам, организовавшим и принявшим гастроли, и петербуржцам - за то, что мы имели возможность наблюдать за этим процессом.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"