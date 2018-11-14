Необычный урок физкультуры прошел на днях в школе № 53 Екатеринбурга. Игроки баскетбольного клуба "Уралмаш" Дмитрий Федяев и Влад Евстафьев провели для старшеклассников мастер-класс. Спортсмены показали, как вести мяч, переигрывать противника и в прыжке вверх "из-под кольца" забросить мяч в корзину.

- Это супер! - единогласно оценили занятия школьники.

Как выяснили корреспонденты "РГ", история, связанная со спортом больших достижений, началась в школе № 53 задолго до мастер-класса.

Идея познакомить с баскетболом учеников именно этого учебного заведения возникла сразу у нескольких профессиональных спортивных клубов России. Толчком стал вызвавший широкий резонанс скандал с "парой" по физкультуре у пятиклассника Никиты.

Сначала была запись в соцсети екатеринбуржца Романа Исхакова: "Сын из школы принес историю. Мальчику поставили "двойку" по физкультуре. Он не сделал домашнее задание. Задали рассказать про методы спортивной мотивации в фильме "Движение вверх". То есть посмотреть картину и рассказать, как стать чемпионом".

Если коротко, "Движение вверх" повествует о поездке советской сборной по баскетболу на Олимпиаду 1972 года в Мюнхен. Наши спортсмены в ожесточенной борьбе буквально вырвали золото у соперника. После выхода на экраны кто-то называл ленту пропагандистской и чересчур прямолинейной.

Посмотреть кино Никита не смог по банальной причине: дома у него сломался компьютер, а искать возможность на стороне мальчишка постеснялся. Дебаты вызвала не только низкая оценка, но и само задание учителя.

"Где физкультура, а где кино? Или физкультура сейчас проходит за компьютером и за партой?" - негодовали в соцсетях.

"Не изучением чемпионских качеств надо заниматься, а реальной физкультурой - с бегом, прыжками! Как в наше время", - настаивали родители на форумах.

О том, что физическая подготовка в школе сейчас предусматривает и теоретическую часть и по этому предмету выпущено множество учебников, многие родители узнали впервые.

- Конечно, двойки за такое задание ставить нельзя. Мы уже все обсудили, оценка в журнале ликвидирована, педагог наказан. Но изучение олимпийского движения, побед национальных сборных входит в школьную программу по физкультуре. И это правильно. Только в учебнике о игре советских баскетболистов в Мюнхене написано всего три строчки. А история драматическая. Я помню, в детстве смотрела тот матч по телевизору. Такая гордость за наших спортсменов была, эмоциями до сих пор хочется делиться. В принципе, нет ничего плохого, что молодой педагог хотел разбудить в ребятах те же чувства, - сказала в беседе с корреспондентом "РГ" директор школы № 53 Марина Власова.

Поддержал креативный подход учителя к воспитанию школьников и первый спортивный наставник Кости Цзю заслуженный тренер России Владимир Черня. Он прекрасно знаком со школьной педагогикой: сам какое-то время работал физруком. И главной задачей спортивных уроков считает пробуждение в детях интереса к физической культуре.

- Фильм - это хорошо. Надо приветствовать желание учителя чем-то заинтересовать школьников. Я считаю, на уроках физкультуры вообще не нужны оценки, нормативы бега, прыжков или отжиманий. Если ребенок пришел заниматься, у него должна быть одна оценка - молодец, - уверен прославленный тренер.

На то, что произошло с Никитой, особенно остро отреагировали спортсмены-баскетболисты. Они тут же заявили, что берут его под свою опеку. О готовности поддержать мальчика заявила и Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ). Молодые спортсмены пригласили екатеринбургского школьника в Москву на встречу с актерами фильма "Движение вверх". "Мы организуем экскурсию на "Мосфильм", познакомим Никиту с создателями ленты и сыном Сергея Белова Александром", - говорилось в сообщении, размещенном на сайте АСБ.

А игроки баскетбольного клуба "Урал" предложили провести 12 ноября для пятиклассников мастер-класс, где планировали передать Никите бесплатный абонемент на весь сезон игр "Урала".

В столицу Никите поехать не удастся. Об этом сообщил журналистам его папа. Да и с мастер-классом произошла интересная "загогулина". Вначале принять спортсменов "Урал" школа согласилась, но с одним условием: никаких журналистов или фотографов, чтобы не возникло "нехороших ассоциаций" с нашумевшей историей. Спортсмены не возражали. Однако встреча все-таки сорвалась.

Представитель "Урала" Сергей Индейкин коротко пояснил "РГ":

- По форс-мажорным обстоятельствам со стороны школы.

Решило ли руководство школы соблюсти конспирацию, или все произошло стихийно, но педагоги пригласили в школьный спортзал другой баскетбольный клуб - "Уралмаш". Присутствовал ли на уроке пятиклассник Никита, неизвестно. Хорошо хоть ради сохранения имиджа школы детей вообще не лишили спортивного праздника.

Мнения

Евгений С., учитель физкультуры:

- Когда по программе шла теория, я понял, что детям неинтересно сидеть за учебником. В то время мы изучали раздел "Олимпийская история и элементы баскетбола". С этой темой как раз пересекались события, описанные в фильме "Движение вверх". Мне самому он очень понравился, картина способна мотивировать детей, показать командную работу. Я хотел, чтобы они узнали не столько о конкретных баскетболистах, сколько об отношении к спорту.

Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области:

- Школа должна воспитывать чемпионов и лидеров везде и во всем, будь то уроки литературы, математики или физкультуры. Куда же без амбиций? Именно в школьном возрасте идет формирование личности человека. История из большого спорта, переданная через фильм, - хороший педагогический прием. Другое дело, что лучше было его посмотреть всем классом вместе с учителем, а не задавать в качестве домашнего задания.

Евгений Жабреев, президент общественного фонда "Уральский родительский комитет":

- Требование педагога в письменном виде разложить по полочкам кинокартину - недопустимая форма образовательного процесса. И неважно, хороший фильм или плохой. Пусть кинокритики занимаются рецензиями. А неуд за невыполнение такого домашнего задания - это дискриминация ребенка, у которого дома проблемы с компьютером. Учителя физкультуры с подобными методами преподавания предмета надо тут же увольнять.