СК выяснит обстоятельства гибели заключенного в челябинской колонии

Следователи выясняют причины смерти заключенного Копейской ИК-1, печально известной инсценировкой бунта, которым сотрудники пытались оправдать смерть четверых и нанесение побоев еще восьмерым заключенным. Тело погибшего 11 ноября обнаружено в одном из бытовых помещений колонии, сообщили в среду в СК Челябинской области.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков.

По данным правозащитников, погибший Евгений Кидинов отбывал срок за наркотики. На воле у него остались супруга и четверо детей. На своей странице в соцсетях активистка Валерия Приходкина опубликовала поступившее к ней обращение от заключенных ИК-1.

- Заключенные, так называемые местные авторитеты, жестоко забили до смерти осужденного Кидинова Евгения за то, что он якобы курил курительную смесь. Его жестоко били и пытали для того, чтобы он рассказал, где взял и с кем еще курил, после долгих избиений Кидинов посинел и перестал подавать признаки жизни. Сотрудники медсанчасти ничего не смогли сделать, - говорится в сообщении.

Примечательно, что заключенные просят придать происшествие огласке, опасаясь, что администрация колонии попытается его замять. Оперативно получить комментарий в региональном ГУФСИН не удалось - телефон пресс-службы постоянно занят.

В СК с выводами не торопятся. "По предварительным данным, говорить о криминальном характере смерти заключенного оснований нет", - отметили в ведомстве.