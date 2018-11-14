Рабочее название проекта, который инициировал ряд вузов Западной Сибири в партнерстве с властями Тюменской области и бизнесом, — "Производство здоровьесберегающих продуктов питания в рамках глобального проекта Arctic Food and Health".

У проекта три экономических составляющих. Жители районов Крайнего Севера, а они в большинстве не принадлежат к коренным народам, испытывают высокие "климатические нагрузки", нередко подрывающие здоровье. Чем ближе к Арктике, тем сильнее воздействие негативных природных факторов, на которые накладываются еще и экологические. Их нейтрализация теми или иными средствами, способами, в том числе путем организации сбалансированного питания, существенно сократит экономические потери от снижения работоспособности. Это первая составляющая.

В понятие здоровьесберегающих продуктов входит и повседневная пища, обогащенная минералами, витаминами, растительными экстрактами. К примеру, в мире насчитывается уже свыше 400 разновидностей хлеба с полезными добавками. Так, на Ямале, в Якутии выпекают хлеб с ягелем. В лишайнике масса необходимых организму веществ, помогающих в числе прочего справиться с токсичными накоплениями, патогенами. Общеизвестны оздоравливающие свойства ягод тундры и тайги. По словам профессора Тюменского индустриального университета Владимира Попова, чем севернее они произрастают, тем больше в их составе минеральных веществ и витаминов. Использование в пищевой промышленности дикоросов увеличивает доходы сборщиков, обеспечивает дополнительной работой массу людей, подвигает предпринимателей к созданию искусственных плантаций. Это вторая составляющая.

Использование в пищевой промышленности дикоросов увеличивает доходы сборщиков, обеспечивает дополнительной работой массу людей

А третья - в конечном продукте. Практичнее всего концентрировать в необходимом объеме те или иные элементы, оказывающие положительное воздействие на органы человека, в пищевых добавках долгого срока хранения - БАДах. Они пользуются неизменно высоким спросом, их выпуск приносит большие прибыли и многомиллиардные отчисления в бюджет. Неудивительно, что в ноябре сразу два тюменских университета подписали соглашение о сотрудничестве с профильной компанией из Томска - одной из ведущих в отрасли.

Альтернативой таблеткам, капсулам, порошкам служат привычные с виду продукты, но - с заданными характеристиками. Владимир Попов перечисляет их:

- Иммуномодулирующие, антиоксидантные, гиполипидемические, укрепляющие память и повышающие стрессоустойчивость. Основа - растительное сырье: дикоросы, овощи, орехи, а также мед из экологически чистых районов Западной Сибири.

Не так давно, к примеру, тюменские исследователи запатентовали карамель с начинкой, активизирующей метаболизм головного мозга. Разработана целая линейка "чудодейственных" напитков - квасов, кисломолочных, соковых. Кисель из сабельника, как выяснилось, стимулирует организм намного сильнее, чем предполагалось.

Выявление, изучение свойств природных адаптогенов, спектра их применения в пищевой промышленности требует координации усилий научных коллективов и инновационно-производственных компаний. Важно, в частности, понять, в каких случаях и в какой мере добавки способны компенсировать ущерб здоровью - допустим, ямальским ненцам из-за уменьшающейся доли рыбы в их рационе. В Тюменском университете с тревогой подвели итоги шестилетнего проведенного совместно с Научным центром изучения Арктики исследования 1400 коренных жителей края среднего возраста. Снижение потребления рыбы с перекосом в сторону углеводной пищи привело за короткий срок к увеличению количества гипертоников почти вдвое. Сегодня страдает от этого недуга уже каждый второй взрослый ненец. Выручат ли тут БАДы?