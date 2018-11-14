СК: Водитель, сбивший пешеходов в Екатеринбурге, действовал умышленно

Водитель, который сегодня в Екатеринбурге сбил троих пешеходов на тротуаре, стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство.

Напомним, страшное ДТП случилось на перекрестке улиц Фурманова и 8 марта около половины девятого утра. Автовладелец на Honda CR-V на большой скорости ехал прямо по тротуару и сбил троих человек. Мужчина-пешеход получил несколько переломов, у молодой матери - поврежден позвоночник, ее двухлетний сын находится в коме.

"Действия водителя носили умышленный характер, - уверены в Следственном комитете РФ. - Они не были продиктованы дорожной обстановкой, не были обусловлены технической неисправностью машины".

Существенней стаж управления транспортным средством также позволяет предположить, что у шофера было достаточно квалификации для того, чтобы избежать аварии.

По делу назначены экспертизы, будут допрошены участники и очевидцы ДТП. Следствие намерено просить суд арестовать подозреваемого.