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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кондуктор объявлен в розыск

В Тюмени запретили высаживать безбилетных детей из автобусов
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал №7720 (257)
Тюменское региональное управление СК заинтересовала вызвавшая всероссийский резонанс история о 11-летней девочке, вынужденной из-за черствости кондуктора автобуса и других взрослых 14 километров идти до дома. Если информация подтвердится, действия работников АТП "получат правовую оценку", уточнили в ведомстве. Между тем администрация Тюмени запретила высаживать безбилетных детей, о чем предупредила перевозчиков на недавнем совещании в Тюменьгортрансе.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Со слов девочки, после того как ее высадили из автобуса, ей пришлось несколько часов пешком идти домой. Добралась уже в темноте. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Со слов девочки, после того как ее высадили из автобуса, ей пришлось несколько часов пешком идти домой. Добралась уже в темноте. Фото: Татьяна Андреева/РГ

О скандальном случае, многие детали которого до сих пор в тумане, рассказали свыше сотни российских СМИ, подчас намеренно сгущая краски. К примеру, новостной заголовок утверждал: "…девочка едва не замерзла насмерть". Первоисточник же, популярный интернет-портал, известил читателей, что дело было вечером. Достоверны следующие подтвержденные полицией факты. Девочка (имя скрывается, назовем ее условно Машей) занималась в студии английского языка в далеком от дома ДК. Был понедельник, занятия завершились в 12 часов. Не дождавшись дочери и не сумев с ней связаться по мобильной связи, встревоженная мама обратилась в полицию. Вечером потерявшаяся позвонила в дверь своей квартиры.

Фото: РИА Новости
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Со слов девочки, после студии она по ошибке села в автобус, следующий в противоположном от дома направлении, и заснула. На конечной, "ТЭЦ-2", сообщила кондуктору: денег не осталось. Ни она, ни другие взрослые, к которым школьница обратилась за помощью, Машу не пожалели. И телефон как назло сломался. Роковое стечение обстоятельств. (Правда, возникает вопрос, почему денег на проезд оказалось в обрез.) Пеший путь занял пять часов. Согласно метеостатистике, в тот день было минус один с ветром три метра в секунду. Ничего доброго в такой "прогулке", конечно же, нет.

Бессердечного кондуктора ищут. По словам замдиректора департамента транспорта Евгения Ташланова, девочка не помнит, в автобусе какого маршрута она ехала.

Между тем

В соцсетях разгорелась дискуссия о безбилетниках поневоле и тех, кто, давя на жалость, хочет сэкономить. Примеров лукавого поведения детей приведено немало, как и примеров иного характера. Вот пара свежих. Тюменец Максим Соколов подобрал идущего по темной дороге школьника лет десяти. Мальчик, у которого разрядился телефон, сел не в ту маршрутку, оказался у новостроек на окраине города, до слез растерялся, не зная, куда двигаться. А нижневартовец Руслан Усманов рассказал, что его сына водитель автобуса высадил в районе промзоны, так как терминал не выдал чек при оплате банковской картой. Как выяснилось, произошел технический сбой.

Общество Семья и дети Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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