Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору стеклоомывающей жидкости

Роспотребнадзор порекомендовал автомобилистам внимательно относиться к выбору стеклоомывающей жидкости.

В современных качественных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый спирт имеет резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека.

Качественные "омывайки" стоят порядка 300-400 рублей за 4-5-литровую емкость. В дешевых жидкостях за 100 рублей, как правило, используется метиловый спирт, обладающий слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта. Однако метиловый спирт (метанол) - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Метиловый спирт раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.

При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.

Ежегодно в России регистрируется порядка 1200 острых отравлений метанолом, из которых более 80% заканчиваются летальными исходами.