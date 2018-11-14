Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В Москве на выделенки пустят коммунальную технику и двухэтажные автобусы 11:19
Российские автоумельцы прокатились на банемобиле 11:02
BMW анонсировала самую мощную версию новой "трешки" 10:02
Toyota отзывает в России 226 гибридов Prius 09:02
14.11.2018 10:03
Рубрика: Авто

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору стеклоомывающей жидкости

Текст: Ольга Игнатова
Роспотребнадзор порекомендовал автомобилистам внимательно относиться к выбору стеклоомывающей жидкости.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В современных качественных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый спирт имеет резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека.

Качественные "омывайки" стоят порядка 300-400 рублей за 4-5-литровую емкость. В дешевых жидкостях за 100 рублей, как правило, используется метиловый спирт, обладающий слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта. Однако метиловый спирт (метанол) - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Роспотребнадзор: В продажу поступила ядовитая незамерзайка

Метиловый спирт раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.

При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.

Ежегодно в России регистрируется порядка 1200 острых отравлений метанолом, из которых более 80% заканчиваются летальными исходами.

#автомобили