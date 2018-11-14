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14.11.2018 08:47
Рубрика: Экономика

Россияне назвали личные связи лучшим способом трудоустройства

Текст: Ольга Игнатова
Гарантированно найти работу можно только через родных и друзей. Так считает 65 процентов россиян, которые приняли участие в опросе холдинга "Ромир".
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Через соцсети ищут работу 24 процента респондентов. Еще 18 процентов - через службы занятости. При этом люди с высокими доходами чаще при поиске нового места смотрят информацию о вакансиях в соцсетях и сами ее размещают, а также обращаются за помощью в агентства по подбору персонала и в государственные службы занятости.

Более половины (60 процентов) опрошенных отметили, что не меняли работу последние пять лет. Не менее 14 процентов ее все-таки поменяли за данный временной отрезок. За последние три года перешли в другую организацию 16 процентов респондентов. За прошедший год сменили место работы десять процентов опрошенных.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Названы регионы с самой низкой безработицей

Чаще всего работу меняют люди с низкими доходами (менее 10 тысяч рублей на человека в семье). Из них 18 процентов хотя бы раз за последний год переходили с места на место. Склонна к переменам и молодежь.

А вот отправляться в другой регион в поисках высокооплачиваемой работы или карьерных перспектив готовы не так уж и много людей: о подобных намерениях "Ромир" сообщили только 18 процентов респондентов. Еще около пяти процентов отметили, что могли бы переехать в другие государства, в частности, Армению и Беларусь. Не менее 77 процентов заявили, что не хотели бы ради поиска работы менять место жительства.

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