Российские автоумельцы прокатились на банемобиле

На падающий снег, горящий огонь и чужую работу мы можем смотреть вечно. А уж если эту работу делают рукастые профессионалы с инженерным образованием и простонародной сметкой, так просто сидели бы и смотрели. Давайте же поглядим, что на этот раз учудили умельцы из сообщества "Гараж 54".

Уж сколько, казалось бы, уже было вариантов мобильного жилища: и хостел на колесах, и закусочная, и операционная, и танцпол с мощной стереосистемой, и всё равно каждый раз оторопь берет. Ну как, как ЭТО можно было сконструировать на базе условного "запорожца" или Renault? И как оно будет ехать по российском-то дорогам? И, главное, зачем?

Два видеоролика обстоятельно показывают нам, как на базе старого "уазика" собиралась бревенчатая банька, как обустраивалась внутри парилка и т.д. Завораживающе, надо признаться: бревна на глазах укладываются в ровные стены, быстро обрастают кровлей и обзаводятся дверями и окнами. Вжик, хрусть, бах - и готово.

Когда мастера даже водительское сиденье собрали из аутентичных гладкоструганных поленьев, на секунду закралась мысль: уж не голым ли будет вести эту автобаню водитель? На секунду представьте себе лицо гаишника, который остановит такое вот авточудо на трассе, а там за рулем - распаренный мужик с березовым веником подмышкой. Одной рукой передачи переключает, другой себя веником охаживает по малиновой от жара спине и орет куда-то вглубь парилки: пару! еще пару поддайте!

Драйв-тест показал нормальный ход этой автобани даже по заснеженной дороге, так что эксперимент можно признать успешным.