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14.11.2018 16:52
Рубрика: Власть

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете клеток в судах

Текст: Галина Мисливская

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас вместе с коллегами по палате внес в Госдуму законопроект о запрете использования в залах судебных заседаний клеток и стеклянных конструкций.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Таким образом сенаторы выполнили поручение председателя Совфеда Валентины Матвиенко, которая на первом заседании осенней сессии заявила, что такой документ должен быть принят до конца года.

Фото: Андрей Стенин/ РИА Новости
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Отметим, что к этой теме спикер обращалась не единожды. Так, в июле этого года при обсуждении пакета законов о совершенствовании судебной системы в присутствии главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, Матвиенко заявила: "Мы предлагаем, чтобы как в европейских судах подсудимый сидел рядом со своим адвокатом за столом, в человеческих условиях". Нахождение еще не признанного виновным человека в клетке она считает унизительным.

"Когда рассматривается дело серийного убийцы, когда подсудимый представляет собой угрозу - это одна история. Но когда другого уровня уголовные дела - зачем в клетку?" - сказала она.

После оживленного обмена мнениями было решено обсудить вопрос со всеми заинтересованными сторонами с тем, чтобы клетки как можно скорее исчезли из российских судов.

Как рассказал в среду журналистам Андрей Клишас, обсуждение законопроекта велось при активном участии главы Совфеда. К работе были привлечены также Верховный суд РФ, МВД, министерство юстиции, Государственно-правовое управление президента РФ, судебный департамент при Верховном суде, правительство РФ.

Фото: Depositphotos.com
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"Редакция законопроекта постоянно дорабатывалась на основании полученных замечаний и предложений. Итоговая редакция проекта федерального закона получила концептуальную поддержку большинства указанных органов", - сообщил сенатор.

Поправки коснутся статьи 9 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации ("Уважение чести и достоинства личности"). "Проектом федерального закона предлагается полностью запретить использование в залах суда защитных кабин - будь то металлические клетки, или же светопрозрачные кабины", - рассказал Клишас. Таким образом будет запрещено "помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом (защитником)".

Совет Федерации, отметил он, неслучайно обратил внимание на использование так называемых клеток в судах, ведь отсутствие контакта подсудимого со своим адвокатом влияет на реализацию его права на получение квалифицированной юридической помощи.

"Важно отметить и морально-психологический аспект данной проблемы. Можно констатировать, что наше общество в целом уже негативно воспринимает тот факт, что подозреваемые, обвиняемые или подсудимые размещаются в "клетках", будь то металлические или же стеклянные конструкции", - подчеркнул парламентарий.

Фото: depositphotos.com
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Предполагается, что серьезных финансовых последствий отмена использования клеток не вызовет, хотя Андрей Клишас на июльском заседании Совфеда выражал опасения по поводу затрат на демонтаж конструкций.

"На что, снять клетки? - ответила ему Валентина Матвиенко. - Не заводите рака за камень, мы волонтеров пригласим, и они срежут!"

Глава верхней палаты уверена, что обеспечить охрану порядка в зале суда можно посредством различных технических средств, а также путем повышения статуса и уровня профессионализма конвойной службы.

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