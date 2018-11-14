Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете клеток в судах

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас вместе с коллегами по палате внес в Госдуму законопроект о запрете использования в залах судебных заседаний клеток и стеклянных конструкций.

Таким образом сенаторы выполнили поручение председателя Совфеда Валентины Матвиенко, которая на первом заседании осенней сессии заявила, что такой документ должен быть принят до конца года.

Отметим, что к этой теме спикер обращалась не единожды. Так, в июле этого года при обсуждении пакета законов о совершенствовании судебной системы в присутствии главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, Матвиенко заявила: "Мы предлагаем, чтобы как в европейских судах подсудимый сидел рядом со своим адвокатом за столом, в человеческих условиях". Нахождение еще не признанного виновным человека в клетке она считает унизительным.

"Когда рассматривается дело серийного убийцы, когда подсудимый представляет собой угрозу - это одна история. Но когда другого уровня уголовные дела - зачем в клетку?" - сказала она.

После оживленного обмена мнениями было решено обсудить вопрос со всеми заинтересованными сторонами с тем, чтобы клетки как можно скорее исчезли из российских судов.

Как рассказал в среду журналистам Андрей Клишас, обсуждение законопроекта велось при активном участии главы Совфеда. К работе были привлечены также Верховный суд РФ, МВД, министерство юстиции, Государственно-правовое управление президента РФ, судебный департамент при Верховном суде, правительство РФ.

"Редакция законопроекта постоянно дорабатывалась на основании полученных замечаний и предложений. Итоговая редакция проекта федерального закона получила концептуальную поддержку большинства указанных органов", - сообщил сенатор.

Поправки коснутся статьи 9 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации ("Уважение чести и достоинства личности"). "Проектом федерального закона предлагается полностью запретить использование в залах суда защитных кабин - будь то металлические клетки, или же светопрозрачные кабины", - рассказал Клишас. Таким образом будет запрещено "помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом (защитником)".

Совет Федерации, отметил он, неслучайно обратил внимание на использование так называемых клеток в судах, ведь отсутствие контакта подсудимого со своим адвокатом влияет на реализацию его права на получение квалифицированной юридической помощи.

"Важно отметить и морально-психологический аспект данной проблемы. Можно констатировать, что наше общество в целом уже негативно воспринимает тот факт, что подозреваемые, обвиняемые или подсудимые размещаются в "клетках", будь то металлические или же стеклянные конструкции", - подчеркнул парламентарий.

Предполагается, что серьезных финансовых последствий отмена использования клеток не вызовет, хотя Андрей Клишас на июльском заседании Совфеда выражал опасения по поводу затрат на демонтаж конструкций.

"На что, снять клетки? - ответила ему Валентина Матвиенко. - Не заводите рака за камень, мы волонтеров пригласим, и они срежут!"

Глава верхней палаты уверена, что обеспечить охрану порядка в зале суда можно посредством различных технических средств, а также путем повышения статуса и уровня профессионализма конвойной службы.