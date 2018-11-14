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14.11.2018 18:56
Рубрика: Власть

Шойгу: Россия высоко ценит взаимодействие с Кубой

Текст: Юрий Гаврилов
Министр обороны России Сергей Шойгу принял в Москве кубинского коллегу Леопольдо Синтру Фриаса.
Фото: Вадим Савицкий Фото: Вадим Савицкий
Фото: Вадим Савицкий

Тем для совместного обсуждения хватало - от проблем глобальной и региональной безопасности, в том числе на Ближнем Востоке, до укрепления военного и военно-технического сотрудничества двух стран. Разговор получился не только серьезным, но и доверительным. Ведь, по словам Шойгу, Россия и Куба на постоянной основе ведут интенсивный и конструктивный политический диалог, продолжают активный делегационный обмен и, разумеется, поддерживают контакты между оборонными ведомствами.

Прежде всего, Шойгу высоко оценил союзническое взаимодействие двух стран на международной арене. Он сказал, что Москва и Гавана выступают с солидарных позиций по ключевым моментам глобальной повестки дня. "Кубинская сторона понимает нас и в вопросах противодействия нелегитимному, беспринципному санкционному давлению", - подчеркнул министр.

Фото: Константин Завражин/РГ
Лидеры России и Кубы выступили против односторонних санкций

Учитывая, что кубинцы уже многие десятилетия испытывают подобный прессинг, реакция России на политику США им не просто близка - она сродни их собственной. Поэтому Шойгу уверен: для наших стран важна взаимная поддержка, когда предпринимаются беспардонные попытки отдельных государств перекраивать международно-правовые основы по собственным лекалам. Когда проводится политика, направленная на смещение неугодных правительств в Венесуэле, Никарагуа и других странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Министр напомнил о том импульсе, который дала укреплению двусторонних связей Москвы и Гаваны встреча 2 ноября в российской столице президента РФ Владимира Путина и председателя Госсовета Кубы Мигеля Бермудеса. "Своим первым зарубежным турне кубинский лидер продемонстрировал преемственность внешнеполитического курса Острова свободы, - заявил Шойгу. - Отмечу, что реализация достигнутых российско-кубинских договоренностей является нашим приоритетом"

Накануне приезда кубинского лидера в Москву президент России подписал очередной указ о наградах. Среди награжденных был и министр обороны Кубы. Леопольдо Синтра Фриас удостоился ордена Дружбы за большой вклад в укрепление мира, дружбы, военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами. Сергей Шойгу вручил коллеге эту награду.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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