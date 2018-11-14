Суд приговорил организатора беспорядков на Хованском кладбище к 11 годам

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника отделения ритуального обслуживания N 3 "Ритуал" Юрия Чабуева к 11 годам лишения свободы. Отбывать свое наказание он будет в колонии строгого режима.

Как сообщает ТАСС, суд признал Чабева виновным и приговорил его к этому сроку за организацию беспорядков на Хованском кладбище в 2016 году.

Другие фигуранты дела получили различные сроки - от 3,5 до 11,5. В частности, Александру Бочарникову суд назначил 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее гособвинитель просила для мужчины 13 лет колонии строгого режима, для остальных фигурантов - от 4 до 12 лет колонии общего и строгого режима, в зависимости от тяжести предъявленного обвинения.

Напомним, в ходе массовой драки у входа на Хованское кладбище погибли три человека, более 30 получили ранения. Было установлено, что массовые беспорядки для вытеснения трудовых мигрантов с территории кладбища организовали Юрий Чабуев и соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников.