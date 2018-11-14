Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. N 1310 г. Москва "О внесении изменений в Правила оказания услуг телефонной связи"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила оказания услуг телефонной связи, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. N 1342 "О порядке оказания услуг телефонной связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 51, ст. 7431; 2016, N 6, ст. 852; 2017, N 44, ст. 6522).

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев

Изменения, которые вносятся в Правила оказания услуг телефонной связи

1. Абзац двенадцатый пункта 2 признать утратившим силу.

2. Пункты 18 - 20 изложить в следующей редакции:

"18. Физическое лицо при заключении договора предъявляет документ, удостоверяющий его личность, оператору связи или уполномоченному оператором связи третьему лицу, за исключением случаев заключения договора, предусматривающего оказание услуг телефонной связи с использованием средств коллективного доступа, или заключения договора с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

19. Лицо, уполномоченное на заключение договора в интересах юридического лица, предъявляет оператору связи или уполномоченному оператором связи третьему лицу документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов юридического лица при заключении договора, и документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, или его копию, за исключением случаев заключения договора, предусматривающего оказание услуг телефонной связи с использованием средств коллективного доступа, или заключения договора с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

20. Индивидуальный предприниматель при заключении договора предъявляет оператору связи или уполномоченному оператором связи третьему лицу документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, или его копию, за исключением случаев заключения договора, предусматривающего оказание услуг телефонной связи с использованием средств коллективного доступа, или заключения договора с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".

3. Абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:

"21. Договор заключается в письменной форме или путем совершения конклюдентных действий, позволяющих достоверно установить волеизъявление абонента в отношении заключения договора.".

4. Подпункт "г" пункта 22 изложить в следующей редакции:

"г) достоверные сведения об абоненте:

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

наименование (фирменное наименование) организации, место нахождения, основной государственный регистрационный номер, индивидуальный номер налогоплательщика - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер - для индивидуального предпринимателя;".

5. В пункте 25:

а) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) предоставлять оператору связи достоверные сведения об изменениях фамилии (имени, отчества) и места жительства для абонентов - физических лиц, наименования (фирменного наименования) и места нахождения для абонентов - юридических лиц в срок, не превышающий 60 дней со дня изменения указанных сведений;";

б) подпункт "г" признать утратившим силу.

6. Пункт 47 изложить в следующей редакции:

"47. Изменение договора осуществляется в письменной форме или путем совершения конклюдентных действий, перечень и порядок осуществления которых определяются договором.".

7. Абзац первый пункта 58 изложить в следующей редакции:

"58. Для заключения договора об оказании услуг местной телефонной связи, за исключением договора, предусматривающего оказание услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа, оператору связи, оказывающему услуги местной телефонной связи, подается заявление, форма которого устанавливается этим оператором связи.".

8. Пункты 65 и 66 изложить в следующей редакции:

"65. В сети местной телефонной связи может использоваться дополнительный абонентский номер для переадресации входящих вызовов в том числе на абонентскую станцию (абонентское устройство) абонента в сети оператора подвижной связи.

66. Физическое лицо, представитель юридического лица и индивидуальный предприниматель при заключении договора об оказании услуг местной телефонной связи, за исключением договора, предусматривающего оказание услуг телефонной связи с использованием средств коллективного доступа, помимо документов, указанных в пунктах 18 - 20 настоящих Правил, также представляет оператору связи копию документа, подтверждающего право владения и (или) пользования помещением, в котором устанавливается оборудование.".

9. Пункт 69 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) предоставлять оператору связи в течение 15 дней со дня заключения договора достоверные сведения о лицах, использующих оборудование абонента - юридического лица (индивидуального предпринимателя), содержащие фамилии, имена, отчества (при наличии), даты рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, или код подразделения), а в случае смены лиц, использующих оборудование юридического лица, - предоставлять соответствующие достоверные сведения о новых пользователях не позднее 15 дней со дня, когда ему стало известно о таком изменении.".

10. В пунктах 90 и 92 слова "Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации" заменить словами "Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации".

11. Пункт 112 изложить в следующей редакции:

"112. Дополнительно к условиям, которые должны быть указаны в договоре в соответствии с пунктами 22 и 23 настоящих Правил:

а) в договоре об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи должен быть указан способ предоставления абоненту сведений о всех договорах об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, заключенных им с оператором связи и (или) лицом, действующим от его имени, и реквизиты идентификационного модуля;

б) в договоре об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи с абонентом - юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) должен быть определен порядок направления ему оператором связи информации о недостоверности сведений об абоненте или о лицах, использующих выделенные абоненту - юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) абонентские номера (далее - пользователи услуг связи абонента - юридического лица (индивидуального предпринимателя).".

12. Пункт 113 дополнить подпунктами "в" и "г" следующего содержания:

"в) приостановить оказание услуг подвижной радиотелефонной связи по выделенному абоненту абонентскому номеру в случае неисполнения последним обязанностей, предусмотренных абзацем третьим подпункта "а", подпунктами "б" и "в" пункта 116 настоящих Правил, а также в случае неисполнения абонентом - физическим лицом обязанностей, предусмотренных подпунктом "в" пункта 25 настоящих Правил;

г) возобновлять оказание услуг подвижной радиотелефонной связи абоненту или пользователю в течение 3 дней со дня устранения абонентом (пользователем) нарушений, которые повлекли за собой приостановление оказания услуг подвижной радиотелефонной связи в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта.".

13. Дополнить пунктами 1131 - 1136 следующего содержания:

"1131. Оператор связи обязан осуществлять проверку достоверности сведений об абоненте, а также о пользователях услуг связи абонента - юридического лица (индивидуального предпринимателя), предоставленных в том числе лицом, действующим от имени оператора связи.

1132. Проверка достоверности сведений об абоненте, а также о пользователях услуг связи абонента - юридического лица (индивидуального предпринимателя) осуществляется путем установления:

а) в отношении физического лица - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, а также реквизитов документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, или код подразделения);

б) в отношении индивидуального предпринимателя - фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность - (наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, или код подразделения), а также основного государственного регистрационного номера;

в) в отношении юридического лица - наименования (фирменного наименования) организации, места нахождения, основного государственного регистрационного номера, а также идентификационного номера налогоплательщика.

1133. Подтверждение достоверности сведений об абоненте - физическом лице, сведений о пользователях услуг связи абонента - юридического лица (индивидуального предпринимателя) осуществляется одним из следующих способов:

а) представление документа, удостоверяющего личность;

б) использование федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме";

в) использование усиленной квалифицированной электронной подписи;

г) использование единого портала государственных и муниципальных услуг;

д) использование информационных систем государственных органов при наличии подключения оператора связи к этим системам через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

1134. Подтверждение достоверности сведений об абоненте - юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) осуществляется одним из следующих способов:

а) представление документов, необходимых для заключения договора в соответствии с настоящими Правилами;

б) использование федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме";

в) использование усиленной квалифицированной электронной подписи;

г) использование информационных систем государственных органов при наличии подключения оператора связи к этим системам через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

1135. Оператор связи обязан совершить действия, указанные в пунктах 1131 - 1132 настоящих Правил, в течение 30 дней со дня заключения договора или передачи абонентом - юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) сведений о пользователях услуг связи абонента - юридического лица (индивидуального предпринимателя).

1136. В случае неподтверждения достоверности сведений об абоненте или о пользователе услуг связи абонента - юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с требованиями Федерального закона "О связи" и настоящими Правилами оператор связи в течение 3 дней со дня получения информации о недостоверности таких сведений информирует абонента или пользователя услуг связи абонента - юридического лица (индивидуального предпринимателя) посредством направления короткого текстового сообщения о необходимости предоставления достоверных сведений об абоненте и (или) пользователе услуг связи абонента - юридического лица (индивидуального предпринимателя) в течение 15 дней со дня информирования.".

14. Пункты 115 и 116 изложить в следующей редакции:

"115. Дополнительно к правам абонента, указанным в пункте 26 настоящих Правил, абонент вправе:

а) сохранить абонентский номер в пределах территории субъекта Российской Федерации в случае перенесения абонентского номера;

б) при ликвидации абонента - юридического лица или прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя пользователь услуг связи такого абонента юридического лица (индивидуального предпринимателя) вправе обратиться к оператору связи с заявлением о заключении договора с сохранением абонентского номера.

116. Дополнительно к обязанностям абонента, указанным в пункте 25 настоящих Правил, абонент обязан:

а) в случае перенесения абонентского номера:

погасить задолженность за услуги подвижной радиотелефонной связи по договору об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, заключенному с оператором-донором (далее - задолженность);

предоставить новому оператору связи (оператору-реципиенту) достоверные сведения о пользователях услуг связи абонента - юридического лица (индивидуального предпринимателя), содержащие фамилии, имена, отчества (при наличии), даты рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, или код подразделения), а в случае смены пользователей услуг связи абонента - юридического лица (индивидуального предпринимателя) - соответствующие достоверные сведения о новых пользователях услуг связи абонента - юридического лица (индивидуального предпринимателя) не позднее 15 дней со дня передачи им идентификационного модуля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

б) предоставлять оператору связи достоверные сведения об абоненте и (или) пользователе в течение 15 дней со дня получения от оператора связи уведомления о необходимости предоставления сведений, указание которых предусмотрено договором, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять оператору связи в течение 15 дней со дня заключения договора достоверные сведения о пользователях услуг связи абонента - юридического лица (индивидуального предпринимателя), содержащие фамилии, имена, отчества (при наличии), даты рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, или код подразделения), а в случае смены пользователей услуг связи абонента - юридического лица (индивидуального предпринимателя) - предоставлять соответствующие достоверные сведения о новых пользователях услуг связи абонента - юридического лица (индивидуального предпринимателя) не позднее 15 дней со дня передачи им идентификационного модуля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.".