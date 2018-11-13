"Российская газета" публикует постановление правительства о блокировках анонимных сим-карт. Оно должно окончательно решить эту проблему. Постановление принято в исполнение вступившего в силу с 1 июня закона, который обязал операторов проверять достоверность сведений об абонентах.

Тот, кто купил сим-карту с рук, должен ее легализовать, придя к оператору и заключив договор. Фото: Сергей Куксин/ РГ

С публикацией постановления стал ясен механизм блокировок, теперь они могут применяться на практике. Тем, кто получил сим-карту по всем правилам - заключил договор на оказание услуг мобильной связи в салоне сотового оператора, показав паспорт, не о чем беспокоиться. Для них ничего не меняется. Тот, кто купил сим-карту с рук, у "посредника", не заключил договор с сотовой компанией, должен ее легализовать: прийти к оператору связи, назвать номер и показать паспорт, а также подписать договор. В противном случае оператор, обнаружив несоответствие данных об абоненте, обязан заблокировать номер. Правда, ни закон, ни постановление не обязывают операторов проводить сплошной аудит абонентов, возможно, такая обязанность будет возложена на них позже.

В законодательстве уже давно есть требование об идентификации абонентов: продавать сим-карты должны только по паспорту. Но до сих пор сохранялись пути обхода этого требования и возможность использования анонимных сим-карт. Первый - в 70 процентах случаев - через корпоративные тарифы, оформленные на фирмы-однодневки. Второй - 30 процентов - использование карт, оформленных на подставных лиц. Места распространения известны - вокзалы, у станций метро, около рынков, то есть там, где много людей. Теперь, правда, "черные" продавцы предпочитают больше работать через интернет, доставляя симки со своих "складов" в обычных частных квартирах.

Как операторы будут выявлять недостоверность сведений об абоненте? Например, сим-карта зарегистрирована на давно ликвидированное юрлицо, но ею регулярно продолжают пользоваться. В таком случае оператор попросит уточнить реального владельца личные данные.

Если сим-карта была куплена с рук, то, вероятно, она зарегистрирована на ликвидированную фирму-однодневку, а значит, будет заблокирована

На предоставление достоверных сведений (паспортных данных) о себе абоненту дается 15 дней после получения смс с предупреждением от оператора. Если пользователь не отреагирует, по истечении этого срока сим-карта должна быть заблокирована. Но даже после этого можно прийти в офис сотовой компании, уточнить данные о себе, тогда сим-карта в течение трех дней заработает вновь. При изменении паспортных данных либо сам абонент, либо компания, которая ему продала сим-карту, должны уведомить об этом оператора в двухмесячный срок.

В случае смены оператора сотовой связи и сохранении за собой номера абонент обязан предоставить личные данные своему новому оператору связи. При переносе номера к другой сотовой компании абоненту в любом случае необходимо заменить сим-карту. Как уточнили в Россвязи, либо лично в салоне оператора написать заявление на перенос номера, либо по заявке, оставленной на сайте выбранного оператора.

Услуга по переносу номера пользуется популярностью: с начала 2018 года поступило свыше 5,3 миллиона заявок. Всего в России абоненты более 10 миллионов раз перешли от одного оператора к другому.

Сама идентификация абонента (проверка достоверности данных) сотовой компанией может быть проведена несколькими способами. Это может быть просьба о личной явке в офис для предоставления паспорта или же обращение к Единой системе идентификации и аутентификации, на которой работает портал госуслуг.

Пока сотовые операторы не обязаны проводить сплошной аудит всех абонентов, но такая обязанность может быть установлена для них позже

Возможно, зарегистрировать на себя сим-карту можно будет не только по паспорту, но и через свой личный кабинет на портале госуслуг. Таким образом, легальным пользователям будет упрощен доступ к мобильной связи, а на пути нелегального распространения сим-карт появится надежный заслон.

Важно иметь в виду, что корпоративную сим-карту тоже можно перерегистрировать на себя, если она оформлена на юрлицо по всем правилам и если компания, от лица которой заключен договор, не имеет возражений.