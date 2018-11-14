Тест-драйв Audi RS5: Cуперкар-интеллигент

Обычно, когда садишься за руль 500- или 600-сильного монстра, ладошки начинают потеть, поскольку ты понимаешь, что что во многом не только ты управляешь машиной, но и она - тобой, и она, своенравная, может погрузить тебя в адреналиновую нирвану, а может подвергнуть твою жизнь нешуточной опасности, если ты сам будешь недостаточно осторожен. В случае с Audi RS5 все с точностью до наоборот. "РГ" протестировала автомобиль, который, как мы считаем, является самым интеллигентным членом клуба суперкаров, и попыталась разобраться, плохо это или хорошо.

Экстерьер

Эта машина сдержанная во всем. Начнем с внешности. Такое ощущение, что перед дизайнерами поставили задачу по возможности загримировать суперкар под обычную, ничем не примечательную машину, да загримировать так, чтобы даже знатоки и энтузиасты не с первого взгляда поняли, что за зверь перед ними.

"Боевую" RS5 не так-то просто отличить от "гражданской" A5. Фирменная сдержанность в дизайне и нежелание разбрасывать повсюду жабры, агрессивные воздухозаборники и прочие воинственные элементы стиля дают о себе знать.

Главный знак отличия расположен сзади. RS-серия имеет фирменное оформление выхлопа с двумя огромными эллипсоидными фальшпатрубками. Стандартная А5 оснащена двумя круглыми патрубками, а у S5 - "четырехстволка".

Пункт второй. RS5 шире стандартной машины. Правда, лишь на 15 мм с каждой стороны, и беглый взгляд не выхватит "заряженный" вариант из толпы.

Спереди различия - на уровне нюансов. Решетка радиатора и воздухозаборники выполнены из пластика с фасеточной текстурой. А по краям передней оптики (разумеется, полностью светодиодной) красуются маленькие аккуратные декоративные жабры.

Также стоит обратить внимание на отделку карбоном. Юбки, "губы" бамперов и боковые зеркала выполнены из углепластика.

Вот, собственно, и все различия. Но постойте, ведь перечислены все стандартные способы дифференциации спорт-версии от стандартной, чего ж вам еще не хватает? Вы можете так возразить мне, и будете правы. Однако суть не в том, что было сделано, а в том, как. Все визуальные знаки отличий, от расширений до шильдиков RS, выглядят настолько скромно, настолько нарочито сдержанно, что поначалу даже не понятно, что Audi имела в виду. Но потом рассматриваешь дизайн RS5 в разрезе общей философии бренда, и все встает на свои места.

Выхлоп

Все, кроме звука выхлопа! Да, понимаю, фамильная сдержанность, да, такой вот стиль, но, к примеру, та же RS7 не слишком-то печется о манерах, оглашая окрестности громогласным рыком. А RS5 - верх интеллигентности.

Разумеется, в звуке присутствует и приятный баритон (правда, придется прислушаться, чтобы его все же услышать), и даже отстрелы на переключениях передач, но в целом акустическое сопровождение в купе можно описать вот этими двумя словами: очень тихо.

Плюс это или минус для авто с амбициями суперкара, решать вам.

Интерьер

Салон - классика жанра. Потрясающе эргономичный, тщательно выверенный интерьер стандартной A5 разжился алькантарой на стойках и потолке, спортивными ковшами с цепкой боковой поддержкой, и стал от этого только краше.

Отдельное спасибо - за одно из лучших рулевых колес в классе, а то и в общем зачете всех-всех-всех автомобилей, бывавших на тест-драйве в "РГ".

Маленького диаметра, скошенный снизу, пухлый, но при этом рельефный, с удобными приливами под пальцы на 10 и 2, отделанный алькантарой - этот руль превращает управление RS5 в непрерывный сеанс тактильного кайфа. Да, кстати, ковши умеют делать массаж.

Техника

Двигатель, что стоит под капотом Audi RS5 - яблоко раздора Volkswagen Group. Подразделения концерна никак не могут договориться между собой, "чей туфля".

Справедливости ради отмечу, что впервые этот мотор был замечен на Porsche Panamera текущего, второго поколения, а также на Porsche Cayenne. И только потом агрегат появился на Audi: в частности, на моделях RS5 и RS4.

Однако в Audi клянутся и божатся, что двигатель был разработан их мотористами с нуля! В общем, сами делайте выводы, а я пока расскажу вам про характеристики этого прекрасного мотора, чей бы он ни был.

V6, 2,9 литра, битурбо, 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.

Он работает в паре с классическим гидротрансформаторным 8-ступенчатым "автоматом" ZF. Как и в старших RS-моделях, на RS5 Audi отказалась от использования роботизированной трансмиссии, отдав предпочтение сверхнадежной и проверенной временем.

Привод - разумеется, постоянный полный Quattro.

На ходу

К отметке в 100 км/ч RS5 выпрыгивает за 3,9 секунды! И это очень, очень быстро.

Все настройки - в режим dynamic, коробку - в спорт, отключаем систему стабилизации, жмем на обе педали одновременно, отпускаем тормоз - и бешеный рывок!

Эта Audi правда чертовски быстра, но акцент хочется сделать не на этом. Она потрясающе управляется, и такой стабильности и невозмутимости я не наблюдал больше нигде.

RS5 сюрреалистично стабильна, она подстрахует и выправит любую, даже самую непростительную ошибку, на ней можно жать газ в пол в ливень и снег, а она будет нестись как бронепоезд по рельсам - уверенно и непоколебимо.

Предыдущий абзац - не шуточный. Ночь, моросит совсем мелкий дождь, даже не дождь, а просто взвесь мелких частиц воды висит в воздухе и оседает на асфальт. Дорога не мокрая, а чуть влажная, температура - на пару градусов выше нуля. Я выезжаю на круг, выкручиваю руль и нажимаю до упора педаль акселератора. На приборной панели истерично моргает значок системы стабилизации, но я совершенно не чувствую, когда и как она подключается. Машина просто едет, с огромной эффективностью набирает скорость и не дает ни малейшего намека на проскальзывания колес. Филигранная настройка вспомогательных систем. Подобный трюк я проделывал не раз, и снова, и снова система стабилизации не подводила.

Впрочем, у любой медали есть обратная сторона, и в нашем случае она носит психологический характер. Многие говорят: покупая спорткар, я хочу ощущать, что это я управляю им, а не он - мной, что это я принимаю важные решения, хочу чувствовать свою меру ответственности. И действительно, покуда вспомогательные системы включены, свою меру ответственности на этой Audi почувствовать не получится.

Однако если хочется нечеловеческой власти над дорогой, а вы простой парень, а не пилот какой-нибудь гоночной серии, выход один - садиться за руль RS5.