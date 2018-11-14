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Рубрика: Легковые авто

Toyota отзывает в России 226 гибридов Prius

Текст: Юрий Зубко

Компания Toyota отзывает в России 226 автомобилей Prius, произведенных с 1 августа 2016-го по 8 мая 2018 года. Как сообщает Росстандарт, гибриды отправят в ремонт из-за угрозы короткого замыкания.

Причиной проведения сервисной кампании стала особенность сборки машины, при которой жгут электропроводки гибридной установки и крышка электропроводки могут контактировать друг с другом. Попадание пыли между деталями и вибрации при эксплуатации автомобиля могут повредить изоляцию электропроводки, а это может провести к короткому замыканию и перегреву электропроводки.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Ремонтные работы для Prius будут проведены бесплатно в техцентрах японской марки. Ремонт подразумевает проверку жгута проводов двигателя и его замену при необходимости.

Напомним, в октябре Toyota отзывала по всему миру 2,43 миллиона гибридных автомобилей. Тогда найденная неисправность касалась гибридной системы и могла привести к самопроизвольному отключению двигателя.

Отзыв автомобилей производителями в последнее время стал обычным явлением. Как уверяют эксперты, отзыв ни в коем случае не является доказательством плохого качества сборки. Скорее даже наоборот - это демонстрирует, что компания внимательно следит за эксплуатацией своих машин и оперативно обращает внимание на жалобы их владельцев.

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