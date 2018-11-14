Утонувший норвежский фрегат сняли на видео

В Сети появилось видео с места затопления норвежского фрегата Helge Ingstad. Напомним, утром 8 ноября возвращавшийся с учений НАТО корабль попал под танкер Sola TS вдвое большего размера. Фрегат получил гигантскую пробоину в правом борту, пострадали семеро моряков. Экипаж Helge Ingstad эвакуировали, тонущий корабль отбуксировали к берегу и посадили на мель.

Во вторник стальные тросы, крепившие фрегат к берегу, лопнули и корабль затонул, сообщил командующий Королевскими ВМС Норвегии контр-адмирал Нильс Стенсенес. Над водой осталась лишь верхняя часть мачты с радаром системы Aegis и небольшой фрагмент кормовой надстройки.

- Пока слишком рано говорить о размере ущерба. Наша первоочередная задача - устранить опасность для судоходства, - рассказал The Drive пресс-секретарь флота Хаавард Мартинсен. Из-за лежащего на фарватере корабля остановлена работа нефтяного терминала Стуре и двух близлежащих морских месторождений. Норвежские ВМС также изменили планы работы. Командование флота заявило о намерении поднять и восстановить корабль, но пути реализации этого плана пока обсуждаются.

Одновременно в Сети появилось аудиозапись переговоров Helge Ingstad с Sola TS и диспетчером на берегу. Она синхронизирована с движением радиолокационных отметок, показывающих движение судов. Покинув терминал Стуре, вахтенный офицер Sola TS доложил о неопознанном судне на своем курсе, плывущем с выключенным транспондером. Танкер попросил дитспетчера подтвердить, что судно реальное и направляется в его сторону. Через две минуты центр управления движением сообщил, что неопознанное судно, вероятно, Helge Ingstad. Вахтенный офицер танкера вызвал фрегат и потребовал, чтобы тот отвернул вправо, дабы избежать столкновения. Ответ военных неясен. Вахтенный офицер фрегата подтвердил прием, но предложил альтерантивный вариант расхождения. Какой именно - пока нельзя сказать определенно из-за помех и сложностей перевода с норвежского.

Как бы там ни было, военный корабль не изменил курс и через три минуты после первого запроса Sola TS произошло столкновение. Это крупнейшая авария с 1984 года, сообщили в штабе Королевских ВМС Норвегии.