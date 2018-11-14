Новости

В Индонезии люди выпали из кабины колеса обозрения 13:28
В Кирове драка у развлекательного центра привела к смерти 13:19
СК выяснит обстоятельства гибели заключенного в челябинской колонии 13:15
10 из 22 членов правительства Хакасии ушли в отставку 13:13
ЦИК напомнил о необходимости найти виновных за срыв выборов в Приморье 13:07
Выигравший миллион долларов мужчина назвал "особенные" числа 13:05
Мосгорсуд оставил под стражей вице-премьера Крыма Нахлупина 13:04
В Петербурге две школьницы попали под электричку 13:03
В Греции раскопали легендарный город-государство 13:00
АвтоВАЗ снова будет поставлять машины в Турцию 13:00
В Италии эвакуируют 7 тысяч человек из-за бомбы времен войны 12:59
Иркутская область и Беларусь нарастили товарооборот 12:57
На дне моря найдена деталь "компьютера" возрастом 2200 лет 12:55
В Петербурге маткапитал разрешат тратить на медпомощь и реабилитацию 12:51
Правительство Беларуси одобрило проект военной доктрины СГ 12:48
СМИ: Джон Келли может уйти в отставку после конфликта с Меланьей Трамп 12:48
Ибрагимович назван автором лучшего гола сезона в MLS 12:45
В московском метро восстановлено движение после сбоя 12:42
Завершены съемки третьего сезона "Очень странных дел" 12:39
Создатель "Игры престолов" рассказал о сюжете продолжений сериала 12:31
Путин встретится с Эрдоганом в Стамбуле 12:30
Нефть Brent вернулась выше 65 долларов после обвала накануне 12:29
Конструктор рассказал об уникальном "зрении" Су-57 12:29
В РФ из Абхазии ввезли рекордное количество цитрусовых 12:24
В Кремле заявили о стабильной макроэкономической ситуации 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
14.11.2018 13:00
Рубрика: Общество

В Греции раскопали легендарный город-государство

Текст: Денис Передельский
Фото: Greece Ministry of Culture Фото: Greece Ministry of Culture
Фото: Greece Ministry of Culture

Греческие археологи завершили раскопки легендарного города-государства Тенея, входившего в состав Пелопонесского союза и участвовавшего в разрушении Микен.

Фото: greece.greekreporter.com
Ученые проверят подлинность останков отца Александра Македонского

Министерство культуры Греции подвело итоги прошедшего археологического сезона. Команда исследователей под руководством Елены Корка провела раскопки на северо-востоке Пелопонесса, где в древности процветал город-государство Тенея.

Считается, что его первыми жителями были военнопленные из Трои, которым Агамемнон разрешил построить свой собственный город. Первые сооружения на этом месте были обнаружены еще в 2013 году. Прошедший сезон принес новые находки.

Так, обнаружено кладбище с гробницами эллинистического периода и захоронениями римской эпохи. В них найдены останки девяти человек, в том числе двоих детей.

Кроме того, ученые нашли множество артефактов, в частности, более 200 золотых монет и украшений. Большинство монет датированы II-III веками до н.э., однако имеются и более древние.

Также найдены остатки зданий и фрагменты керамики, датированные от IV века до н.э. до позднего римского периода.

В Китае нашли вторую терракотовую армию
Анализ ДНК раскрыл тайну загадочного вымершего существа
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
СК возбудил еще три дела по фактам артобстрелов в Донбассе
Нефть Brent вернулась выше 65 долларов после обвала накануне
Bloomberg: В США могут отложить введение новых санкций против РФ
Путин встретился с премьер-министром Таиланда в Сингапуре