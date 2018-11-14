В Греции раскопали легендарный город-государство

Греческие археологи завершили раскопки легендарного города-государства Тенея, входившего в состав Пелопонесского союза и участвовавшего в разрушении Микен.

Министерство культуры Греции подвело итоги прошедшего археологического сезона. Команда исследователей под руководством Елены Корка провела раскопки на северо-востоке Пелопонесса, где в древности процветал город-государство Тенея.

Считается, что его первыми жителями были военнопленные из Трои, которым Агамемнон разрешил построить свой собственный город. Первые сооружения на этом месте были обнаружены еще в 2013 году. Прошедший сезон принес новые находки.

Так, обнаружено кладбище с гробницами эллинистического периода и захоронениями римской эпохи. В них найдены останки девяти человек, в том числе двоих детей.

Кроме того, ученые нашли множество артефактов, в частности, более 200 золотых монет и украшений. Большинство монет датированы II-III веками до н.э., однако имеются и более древние.

Также найдены остатки зданий и фрагменты керамики, датированные от IV века до н.э. до позднего римского периода.